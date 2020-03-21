Коронавирус

РБКРБКПоставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось

Оптовые цены на крупы начали расти

Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы, сообщили «Ведомостям» их представители. «Лента» пока их рассматривает, «Магнит» – проверяет на обоснованность.
Ведомости03:38

Подробнее о событии

Эксперты назвали причины роста цен на крупы на российском рынке

Профиль14:26

Оптовые цены на крупы начали расти

Ведомости03:38

Оптовые цены на крупы в России начали расти

Piter.tv06:35

Поставщики поднимают цены на гречку и рис на фоне коронавируса

URA.Ru06:20

Ретейлеры сообщили о повышении оптовых цен на крупы

Фонтанка.Ру05:47

Поставщики начали повышать оптовые цены на гречку и рис

Forbes04:50

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Общество

627 человек скончались за сутки от коронавируса в Италии

627 человек умерли в Италии за последние сутки от вызванного новым типом коронавируса COVID-19 заболевания.
Псковское агентство информации вчера в 13:57
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Общество

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
ТАСС 21:54
Наука

Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде

Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
N+1 вчера в 11:11
Здоровье

Назван средний инкубационный период коронавируса

Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 21:54
Здоровье

В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 21:34
Политика

Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
РИА Новости 16:41
Наука

Виртуальная реальность поможет женщинам в борьбе с анорексией

Женщины, страдающие от анорексии или булимии, смогли принять свою внешность, когда оценили ее при помощи виртуальной реальности.
Planet Today вчера в 06:28
Здоровье

Издание La Stampa объяснило, почему в Италии столько жертв коронавируса

В Италии уже диагностировано более 47 тыс заражений новым коронавирусом, а число погибших превысило 4 тыс. То есть, уровень смертности приближается к 10%.
Вечерний курьер 06:52
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Происшествия

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Интерфакс 12:17
Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции

Центризбирком России в пятницу утвердил постановление о порядке подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон страны, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:51
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета вчера в 09:12
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
РБК 17:35
Футбол

Сергей Прядкин: чемпионат России вряд ли возобновится раньше 24 апреля

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал ориентировочную дату возобновления чемпионата страны.
Вести.Ru 08:01
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна родила наследника в свой день рождения

Весной, 13 марта, Татьяна Брухунова родила сына.
MOS.news 08:29
Армия и оружие

Турецкие военные начали строить новый наблюдательный пункт в Идлибе

Новый наблюдательный пункт в провинции Идлиб возводят турецкие военные, 21 марта передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 08:40
Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Россия передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам, сообщили в Роспотребнадзоре, передает ОТР.
Общественное телевидение России 08:15
Общество

Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Lenta.ru 16:44
Общество

Испания ввела самые жесткие меры карантина в Европе

Самые жесткие меры карантина в Европе приняты Испанией. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
РЕН ТВ 18:18
Армия и оружие

США провели испытания планирующей гиперзвуковой ракеты

США успешно испытали планирующий гиперзвуковой блок для ракеты, сообщили в Пентагоне. Эксперимент был проведен на острове Кауаи на Гавайях.
Московский Комсомолец вчера в 11:10
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 01:11
Энергетика

Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на «арабских партнеров»

Как подчеркнул Белоусов, Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть.
РИА Новости 19:43
Общество

В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса

В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Байкал24 20:30
Финансы

Экономист поделился полезными советами, которые помогут россиянам пережить кризис

Американский доллар за последние недели вырос почти на треть, из-за чего многие россияне задаются вопросом, как правильно распорядиться своими деньгами, чтобы пережить кризис.
Экономика сегодня 10:40
Общество

Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников

Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor остановил производство на своем заводе в Барселоне и прервал контракты с 3 тыс. сотрудников.
ТАСС 22:01
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург 19 марта в 04:32
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Политика

Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
РБК 22:31
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное