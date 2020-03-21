Коронавирус

РБКРБКПоставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
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с чего всё началось

Оптовые цены на крупы начали расти

Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы, сообщили «Ведомостям» их представители. «Лента» пока их рассматривает, «Магнит» – проверяет на обоснованность.
Ведомостивчера в 03:38

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Гречка в России подорожает в ближайшее время

Эхо Москвы00:03

Ретейлеры сообщили о повышении оптовых цен на крупы

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Оптовые цены на крупы в России начали расти

Piter.tvвчера в 06:35

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Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБКвчера в 10:15

Поставщики начали повышать оптовые цены на гречку и рис

Forbesвчера в 04:50

Оптовые цены на крупы начали расти

Ведомостивчера в 03:38
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Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

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Политика

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Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК вчера в 17:35
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Общество

Мишустин: В России разработаны шесть вакцин от коронавируса

В России специалисты разработали шесть уникальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:14
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
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ГЛАС.RU 19 марта в 05:26
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Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
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Армия и оружие

National Interest назвал единственный недостаток Ту-160

The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.
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В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело после убийства мужчины, который отмечал в кафе собственную свадьбу.
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Ассистент поможет понять пользователям, заражены ли они коронавирусом.
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Сотрудники отделения ФСБ по Башкирии в субботу, 21 марта, провели в Уфе спецоперацию по задержанию подозреваемых в преступлении, в ходе которой произошла перестрелка.
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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Хорватии

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В Сети появился финальный трейлер Ghost in the Shell: SAC_2045

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