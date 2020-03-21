Коронавирус

РБКРБКПоставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
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с чего всё началось

Оптовые цены на крупы начали расти

Сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» получают уведомления от поставщиков о повышении оптовых цен на продукты питания, в том числе на крупы, сообщили «Ведомостям» их представители. «Лента» пока их рассматривает, «Магнит» – проверяет на обоснованность.
Ведомостивчера в 03:38

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В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса

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Что происходит 06:15
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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Lenta.ru 05:04
Политика

Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса

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Снижающий риск заражения вирусами продукт назван

Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
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РИА Новости вчера в 14:59
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Банк России допустил повышение ключевой ставки

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Здоровье

За сутки выявлено 24 тыс. случаев заражения коронавирусом

В материковом Китае в очередной раз не выявлено новых случаев заболевания. 41 зараженный прибыл в страну из-за границы.
Коммерсантъ 20 марта в 22:27
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Московский водитель протаранил ограждение у Кремля на каршеринге

Московский водитель на каршеринговом автомобиле протаранил бетонное ограждение у Кремля.
Lenta.ru 05:42
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
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В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие

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Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
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Наука

Раскрыт механизм появления коронавируса

Коронавирус не является вирусом искусственного происхождения.
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Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
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