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Поставщики предупредили торговые сети о резком повышении цен на кофе в августе

В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12 процентов, рассказали "Коммерсанту" в торговой сети "Верный".
РИА Новости
Основной причиной повышения цен контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.
РИА Новости
В сети магазинов «Лента» подтвердили, что поставщики кофе предупредили о повышении цен в пределах 10%.
Дождь
В Сofix полагают, что первым конечные цены придется повысить маленьким сетям и не привязанным к определенной ценовой политике кофейням.
РБК

С чего всё началось

Кофе ударит по карману уже в августе

В сети "Верный" сообщили "Ъ", что поставщики кофе предупредили ритейлера о повышении в августе цен на 10 – 12%. Там уточнили, что контрагенты ссылаются на резкое удорожание сырья, по данным некоторых компаний — на 70%, в первую очередь из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.
Коммерсантъвчера в 18:21

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Россиян предупредили о резком росте цен на кофе

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Россиян предупредили о резком подорожании кофе в августе

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URA.Ruвчера в 19:42

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Коммерсантъвчера в 18:21
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ВЦИОМ: 25% россиян хотели бы переехать в другой город страны

Каждый четвертый россиянин (25%) сообщил о желании переехать в другой город России на постоянное место жительства, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.
ТАСС04:01