В сети "Верный" сообщили "Ъ", что поставщики кофе предупредили ритейлера о повышении в августе цен на 10 – 12%. Там уточнили, что контрагенты ссылаются на резкое удорожание сырья, по данным некоторых компаний — на 70%, в первую очередь из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.
Каждый четвертый россиянин (25%) сообщил о желании переехать в другой город России на постоянное место жительства, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.