Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уже уведомили об этом торговые сети. Речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5 до 20%.

с чего всё началось

Господин Востриков сообщил, что производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен на 15–20%. По его словам, речь идет о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний.

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

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