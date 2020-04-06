Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПоставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

228 фотоЕщё 17 видео
Господин Востриков сообщил, что производители и поставщики продуктов питания настаивают на пересмотре закупочных цен на 15–20%. По его словам, речь идет о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний.
Читать в источнике
Комментировать4,3K
с чего всё началось

Понять и принять: поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уже уведомили об этом торговые сети. Речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5 до 20%.
Известия06 апреля в 11:00

Подробнее о событии

Экономисты объяснили, какая еда и почему может подорожать в РФ

РЕН ТВвчера в 11:49

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

РИА Новостивчера в 04:25

Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Известия06 апреля в 11:42

Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии

РБКвчера в 00:56

Поставщики хотят повысить цены на продукты питания до 20%

URA.Ru06 апреля в 20:51

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

RT на русском06 апреля в 16:02

Россиян предупредили о возможном росте цен на продукты

Рифей-Пермьвчера в 03:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Плюс один +1 09:19
Общество

Комендантский час в Аркадии озвучили сиреной из «Судной ночи»

Сигнал из "Судной ночи" был использован для того, чтобы напомнить о начале комендантского часа; впоследствии полицейские сообщили, что не знали о связи сирены с фильмом и пообещали больше её не включать.InterMedia напоминает: хоррор "Судная ночь" вышел на экраны в 2013 году.
ИА InterMedia 09:07
Общество

Минпросвещения разрешило регионам вернуть школы к очному обучению

Российские школы могут возвращаться к работе в штатном режиме исходя из эпидемиологической ситуации в регионах и с соблюдением санитарных требований, местные власти сами должны принять решение на этот счет, заявили в Минпросвещения.
Взгляд.ру 10:24
Политика

Российские врачи получат страховые гарантии, как у военных

Повышенные страховые гарантии для врачей будут установлены за счёт федерального бюджета подобно тому, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России, отметил глава государства.
REGNUM 08:56
Космос

Комета ATLAS начала разваливаться на подлете к Солнцу

В феврале и марте яркость C/2019 Y4 (ATLAS) постоянно росла, предсказывалось, что комета могла стать видимой невооруженным глазом в середине мая и быть ярчайшей за последние семь лет.
N+1 02:48
Технологии

Концепцию внедрения технологии eSIM разработают в России

О тендере стало известно РБК и как пишет издание, исполнитель должен не только создать концепцию внедрения перспективной технологии, но также разработать способ идентификации пользователя eSIM через его биометрические данные.
Astera 04:59
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости 06 апреля в 20:19
Общество

Путин подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной соцподдержке семей с детьми, согласно которому с апреля по июнь 2020 года ежемесячно им будут выплачивать по пять тысяч рублей.
Daily Storm вчера в 13:07
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
BFM.ru 05:49
Общество

Организаторы предложили провести «Бессмертный полк» в России онлайн

Организаторы акции «Бессмертного полка» просят россиян воздержаться от участия в шествии 9 мая на улицах городов, сообщается на сайте движения.
Невские Новости 09:46
Кино

Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата

Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
News.ru 09:13
Политика

Путин потребовал не закрывать границы регионов

Президент РФ Владимир Путин потребовал от руководителей регионов не закрывать грузовое и транспортное сообщение между субъектами.
Росбалт 08:52
Общество

Мостовой поразился озвученным Путиным размерам надбавок врачам

Известный в прошлом игрок Александр Мостовой отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина увеличить зарплаты медработникам на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 10:24
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:10
Армия и оружие

Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»

Piter.tv вчера в 04:28
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Вице-президент ТМК Владимир Шматович уточнил «Интерфаксу», что уйти с LSE компания планирует в июле.
Ведомости 10:08
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Собянин призвал бизнес не сокращать людей в период борьбы с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей бизнеса не сокращать своих работников в период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:46
Наука

Раскрыто влияние коронавируса на сердце

Специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Мэйо (США) раскрыли влияние коронавирусной инфекции на сердце.
Lenta.ru 09:30
Экономика

Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса

Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
РБК 01:00
Общество

У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких

У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
РИА Новости 10:50
Экономика

ВТО рассказала о спаде мировой торговли в 2020 году из-за коронавируса

«Ожидается, что мировая торговля сократится на 13—32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всём мире», — говорится в документе.
RT на русском 09:40
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

REGNUM вчера в 20:35
Происшествия

СК завел два новых уголовных дела на экс-главу курганского главка МЧС

РИА Новости 10:08
Технологии

Sony представила джойстик DualSense для Playstation 5

Сегодня компания Sony представила новый беспроводной контроллер для недавно вышедшей консоли Playstation 5. Модель получила свежий дизайн и выглядит весьма современно для 2020 года.
ITZine.ru 07:06
Армия и оружие

США развернули системы ЗРК Patriot в Ираке

США после ракетных атак в со стороны Ирана развернули в Айн-аль-Асаде и на американской базе в Ираке свои системы противоракетной обороны Patriot, которые уже показали полную неэффективность при отражении воздушного нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Новостной фронт 10:24
Общество

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
РБК вчера в 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное