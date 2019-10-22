Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиянам сообщили о росте цен на гречку

По словам исполнительного директора Дмитрия Вострикова, диапазон рост цен на оптовую гречку может быть в пределах 5-30%. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети "Командор" Владимир Русанов оценил "Ведомостям" повышение стоимости в 25-50% до 59 руб. за 1 кг.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.
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Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
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Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора.
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РИА Новости 11:06
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Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
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Броневик протаранил автомобиль в Костроме

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Два водителя легковушек и пассажир одной из машин погибли во вторник в результате ДТП в Волгоградской области на федеральной трассе Сызрань - Саратов - Волгоград, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 09:40
Общество

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в Брюсселе отметил важность разработки новых стандартов, которые позволили бы ограничить распространение передовых ракетных технологий.
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В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
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