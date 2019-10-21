Экономика
РБКПоставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.
Читать в источнике
Оценить81
с чего всё началось
Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.Ведомостивчера в 22:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Известия вчера в 02:49
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции
Известия вчера в 21:13
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Происшествия
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе во Внуково
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе в здание аэропорта Внуково. Видео с места опубликовал Life.
Вечерняя Москва 05:38
Общество
В России выросло число долларовых миллиардеров
Уточняется, что одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 тыс. до 246 тыс. По оценкам аналитиков, 10% самых богатых россиян контролируют 83% всего личного благосостояния в стране.
RT на русском вчера в 11:44
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Происшествия
Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве
Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Политика
В Европарламенте возмутились словами Зеленского в разговоре с Трампом
Вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского лидера Владимира Зеленского, сказанными им во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском вчера в 20:01
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Lenta.ru вчера в 20:18
Кино
Натали Портман встала на защиту фильмов Marvel
Ранее Скорсезе сравнил фильмы Marvel с парками развлечений и подчеркнул, что их нельзя назвать кино. Его поддержал Фрэнсис Форд Коппола.
РИА Новости 03:02
Происшествия
Полиция задержала 28 человек на концерте «Алисы» в Череповце
Известия вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews вчера в 13:06
Политика
Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ
Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Национальная служба новостей вчера в 19:20
Экономика
Тульский Минздрав прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков
В тульском минздраве пояснили, что зарплата медперсонала складывается из гарантированной части, стимулирующих и компенсирующих выплат.
Московский Комсомолец вчера в 12:29
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»
Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru вчера в 17:40
Общество
Император Японии официально объявил о вступлении на престол
Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.
ТАСС 05:51
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции
Бомбардир.ру вчера в 11:09
ЖКХ
В Челябинске несколько домов остались без отопления
Polit74.ru 03:36
Общество
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Авто
Названы вредные привычки автовладельцев
Одной из самых распространенных привычек водителей вне зависимости от типа трансмиссии считается удерживание руки на рычаге КПП во время движения, пишут "Актуальные новости".
Народные новости вчера в 02:54
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37