Экономика
РБКПоставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.
Читать в источнике
Оценить88
с чего всё началось
«Лента» тоже получила аналогичные уведомления от поставщиков, пока их изучает, говорит представитель ритейлера. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов приводит такие цифры: поставщики повышают цену на 25–50% до 59 руб. за 1 кг.Ведомостивчера в 22:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Происшествия
Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде
КП - Волгоград 05:40
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Происшествия
В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф
Полицейские охраняют металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 06:20
Наука
У примата с Мадагаскара нашли шестой палец
Международная группа исследователей обнаружила шестой палец у ночного мадагаскарского примата ай-ай или, как его еще называют, руконожка.
МедиаПоток вчера в 17:16
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня вчера в 04:41
Футбол
Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного
Lenta.ru вчера в 14:11
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Общество
Роскомнадзор выступил за штрафы вместо блокировок в Интернете
Роскомнадзор считает, что нужно перейти от блокировки нарушителей в Интернете к применению к ним штрафов.
Life.ru вчера в 11:32
Футбол
Дуглас Сантос вышел на Невский проспект в костюме Синегривого льва
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:57
Кино
Эмилия Кларк рассказала о разбитом сердце из-за критики финала «Игры престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, что думает по поводу негативной реакции на финал сериала.
Lenta.ru вчера в 15:57
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:26
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 05:06
Происшествия
СК возбудил дело после убийства двух человек в хостеле в Новой Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на шестерых человек в хостеле в Новой Москве.
ТАСС 06:24
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости вчера в 14:07
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 02:35
Политика
Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение
Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
Ведомости 05:57
Происшествия
В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем
ТАСС вчера в 09:09
Общество
Большинство россиян считают, что не влияют на происходящее в стране
Согласно результатам социологического исследования «Левада-центра», большинство россиян (58%) полагают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 03:08
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия 20 октября в 20:06
Политика
Трамп планирует заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Намерение заключить ядерную сделку с Россией и Китаем высказал президент США Дональд Трамп во время интервью на телеканале Fox News.
REGNUM 06:37
Происшествия
В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели
В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
RT на русском 05:55
Политика
В Европарламенте возмутились словами Зеленского в разговоре с Трампом
Вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что была шокирована словами украинского лидера Владимира Зеленского, сказанными им во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском вчера в 20:01
Армия и оружие
«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ
Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 09:59
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз Производитель самолетов Superjet (SSJ100) АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), судя по отчетности, продал в январе—сентябре всего один самолет.
Коммерсантъ вчера в 19:47
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета
Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
Ведомости вчера в 19:04
Кино
Вышел трейлер новых «Звездных войн»
В вышедшем в августе тизере девятого эпизода фанатам показали Рей в одеянии ситха с красным световым мечом.
Lenta.ru 06:24