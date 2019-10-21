Экономика

РБКРБКПоставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25-50% — до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомостивчера в 22:22

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В ожидании гречневой лихорадки. Крупа может подорожать в полтора раза

Фонтанка.Рувчера в 10:01

Эксперты объяснили причины подорожания гречки в Петербурге

78.ruвчера в 12:36

Эксперт объяснил растущие цены на гречку в Петербурге

Петербургский дневниквчера в 13:15

В Петербурге в 1,5 раза может подорожать гречневая крупа

Piter.tvвчера в 11:25

В «Ленте» не подтвердили слухи о подорожании гречки в полтора раза

АБНвчера в 14:27

В Петербурге ожидается гречневая лихорадка

Neva.Todayвчера в 11:29

Петербургские ритейлеры заявили о возможном повышении цен на гречку

АиФ Санкт-Петербургвчера в 11:38
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Политика

Мосийчук рассказал о домогательствах премьера Украины к подчиненному

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук обвинил украинского премьер-министра Алексея Гончарука в домогательствах к подчиненному.
РЕН ТВ 01:09
Наука

Нейронная активность мозга влияет на длительность жизни

МедиаПоток вчера в 07:48
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Политика

Моралес на фоне протестов стал лидером президентских выборов в Боливии

РБК 02:19
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Финансы

Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 20 октября в 03:00
Здоровье

Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя

Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело вчера в 18:57
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс вчера в 13:12
Фигурное катание

Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America

RT на русском 20 октября в 06:54
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в ₽500 тыс. за парковку у дома

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) объяснило ситуацию с жительницей Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома.
РБК вчера в 20:00
Наука

Синтез-газ предложили производить с помощью «искусственного листа»

Ученым удалось создать систему, которая производит синтез-газ из углекислого газа и воды под действием солнечного света.
Индикатор вчера в 20:03
Здоровье

Медики рассказали, как тело сигнализирует о проблемах с алкоголем

Некоторые люди даже не осознают, что потребление алкоголя стало проблемой.
Волга-Медиа 19 октября в 06:08
Политика

Телеведущий Соловьев ответил на требование отстранить его от эфира

Телеведущий Владимир Соловьев назвал «идиотами» и «душевнобольными» авторов петиции за отстранение его от эфира.
URA.Ru вчера в 10:40
Происшествия

В Красноярском крае после прорыва дамбы пропал вагон с золотом

Телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что в результате прорыва дамбы, который произошел в поселке Щетинкино Красноярского края, поток воды унес несколько вагончиков вахтовиков.
RuNews24.ru вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК вчера в 17:58
Политика

Горбачев рассказал о победителях холодной войны

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев рассказал об окончании Холодной войны и ее победителях.
Газета.Ru вчера в 23:09
Происшествия

Объявлен траур по жертвам пожара в Ярославской области

Пожар в жилом доме на улице Ленинская в Ростове Великом произошел рано утром 19 октября. Погибли семь человек, в том числе пятеро детей.
Интерфакс - Россия вчера в 10:50
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
РИА Новости вчера в 12:09
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Политика

Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»

ТВ Центр вчера в 15:12
Единоборства

Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи

Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru вчера в 09:59
Армия и оружие

Курды забросали военных США помидорами и камнями

Жители сирийского города Камышлы закидали камнями и помидорами колонну американских военных, которые покидали территорию Сирии.
News.ru вчера в 13:38
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Политика

Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
RT на русском вчера в 16:36
Гаджеты

Китайцы показали очень маленький x86-й PC

Игромания.ру вчера в 21:38
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
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