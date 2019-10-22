Экономика
РБКПоставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.
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с чего всё началось
Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.Ведомости21 октября в 18:22
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РИА Новости 20:03
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Газета.Ru 19:53
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Официальную встречу с главой «новой церкви» Украины Епифанием провел в Вашингтоне госсекретарь США Майкл Помпео 23 октября, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.
Красная весна 14:07