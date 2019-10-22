Экономика

РБКРБКПоставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Рост оптовых цен на фасованную гречку подтверждает и исполнительный директор отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп, Дмитрий Востриков – он достигает 5–30%.
Ведомости21 октября в 18:22

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Общество

За визитку Путина петербуржец хочет 2 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года петербурженка Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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Путин и Эрдоган договорились о «судьбоносных решениях»

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Осталось «всего лишь» скинуть 6−7 килограммов, накачать попу, пресс — и я снова в форме, — с иронией написала Анастасия.
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Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие

МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа

США должны прекратить оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа в Сирии, заявил 23 октября замглавы МИД России Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
REGNUM 10:27
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Кино

Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»

Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Кино

«Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат

Культуромания 08:40
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Экономика

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Футбол

В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

ИнфоСМИ вчера в 15:45
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище

Добавим, что место на Анкудиновском кладбище семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала неслучайно, поскольку рядом в деревне Крекшино у них огромный загородный дом.
Московский Комсомолец 07:48
Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
RT на русском 09:40
Происшествия

Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца

Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
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Huawei анонсировала новый гибкий смартфон Mate Xs

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В Чехии осквернили памятник Красной армии

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Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
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Парламент Британии принял законопроект о Brexit

Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru вчера в 14:23
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Nissan представил концепт электрического кроссовера Nissan Aria

Японский автомобильный гигант Nissan официально представил публике концептуальную версию электрического кроссовера Nissan Ariya.
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В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

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В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД

В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
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Российские пиратские сайты лишились плеера

Голландский фонд по борьбе с пиратством BREIN добился отключения сервера стримингового плеера Moonwalk.
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Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

В августе китайский луноход Yutu-2, изучающий обратную сторону Луны, столкнулся с таинственным веществом.
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Божович дисквалифицирован на пять матчей РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дисквалифицирован на пять матчей РПЛ.
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Полиция опубликовала видео из камеры погибшего футболиста Вшивкова

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Актриса признается, что уже просто устала оправдываться, а после развода, наконец, почувствовала себя свободной.
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Российских семей с низкими доходами стало меньше

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru 21 октября в 18:16
Как работают Яндекс.Новости?
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