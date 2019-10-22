Экономика

РБКРБКПоставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.
Читать в источнике
Комментировать492
с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомости21 октября в 18:22

Подробнее о событии

Гречка на грани нервного срыва

Ведомостивчера в 16:28

Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

ТАССвчера в 11:32

Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма

Московский Комсомолецвчера в 10:11

Без паники: эксперты советуют не спешить запасаться гречкой

Петербургский дневниквчера в 08:40

В зерновом союзе оценили сообщения о росте цен на гречку в России

RT на русскомвчера в 07:40

Поставщики гречки предупреждают о росте цен до 25%

Коммерсантъ21 октября в 20:51

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБК21 октября в 19:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 04:43, Ашберн
Происшествия

На Урале пропала 14-летняя девочка

Вести.Ru 03:55
Происшествия

Под Липецком машина въехала в строящийся магазин, два человека погибли

РИА Новости 01:38
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Армия и оружие

Песков заявил о предательстве США курдов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
Газета.Ru 04:12
Армия и оружие

Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Газета.Ru 01:46
Политика

Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:17
Происшествия

Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области

Как передавало ИА REGNUM, днём 22 октября на хуторе в Орловском районе Ростовской области произошла перестрелка между местными жителями, в результате чего погибли пять человек были убиты, двое получили тяжёлые ранения.
REGNUM вчера в 21:39
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru 21 октября в 12:08
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Политика

В Сочи начался первый саммит «Россия — Африка»

Предложение об организации саммита "Россия — Африка" прозвучало в июле 2018 года от Путина, но реализация этого проекта шла через тесную координацию России с Египтом – сопредседателем саммита – и Африканским союзом, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
РИА Новости 04:04
Кино

«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов

Газета.Ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru 03:16
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Здоровье

Онкозаболевания выявлены у 3,6 тысячи жителей Калининградской области

В 2018 году онкозаболевания были вновь выявлены у 3,6 тысячи жителей.
Янтарный Край вчера в 06:57
Технологии

Опубликовано видео летных испытаний электрического воздушного такси

Стартап-компания Lilium опубликовала видео летных испытаний электрического аэротакси Lilium Jet, которое удалось разогнать до скорости более чем 100 километров в час.
KM.ru 03:28
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

РБК вчера в 14:50
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Происшествия

СК возбудил дело после гибели троих рабочих на руднике «Норникеля»

РБК 03:30
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК вчера в 05:34
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском вчера в 07:57
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости вчера в 09:09
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Космос

Решена загадка странной субстанции на Луне

Lenta.ru 04:34
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru 21 октября в 10:25
Единоборства

Конор Макгрегор: Хабиб победит Тони Фергюсона

Конор Макгрегор считает, что Хабиб Нурмагомедов сможет победить Тони Фергюсона в их возможном бою, сообщил ирландец на пресс-конференции в Киеве.
РИА Новости 04:38
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Шоу-бизнес

Жена Урганта просветила Александрову на тему Stories в соцсети

Телепрограмма 04:20
Общество

Самозанятые смогут зарегистрироваться еще в 13 регионах России

В 2020 году зарегистрироваться в качестве самозанятых смогут жители 13 новых регионов, ранее не участвовавших в эксперименте.
Inc. Russia 01:58
Здоровье

В Челябинскую область привезли колбасу с африканской чумой свиней

Эхо Москвы в Челябинске 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное