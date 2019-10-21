Экономика

RT на русскомRT на русскомПоставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей ретейлеров. По разным данным, цены на гречку в регионах России могут повыситься на 5—50%.
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с чего всё началось

В России начали расти цены на гречку

Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.
Ведомостивчера в 22:22

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Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

RT на русском06:13

В ожидании гречневой лихорадки. Крупа может подорожать в полтора раза

Фонтанка.Рувчера в 10:01

Поставщики гречки предупреждают о росте цен до 25%

Коммерсантъ00:51

Торговые сети предупредили о резком подорожании гречи

URA.Ruвчера в 23:52

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

РБКвчера в 23:33

В России начали расти цены на гречку

Ведомостивчера в 22:22

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Интерфакс04:24
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Происшествия

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Армия и оружие

Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru вчера в 21:39
Политика

Путин поручил Голодец заняться документальным кино

На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею.
REGNUM вчера в 21:05
Технологии

Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета

Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
Царьград вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова вернулась к работе спустя пять дней после родов

Нового члена семьи встречали мама рэпера Симона Яковлевна, 5-летняя Алиса — дочь Тимати от прошлых отношений, его брат Артем, а также отец и сестра Решетовой.
Вокруг ТВ вчера в 12:52
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией отметив, что ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 21:52
Политика

Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ

Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Национальная служба новостей вчера в 19:20
Происшествия

В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели

В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
RT на русском 05:55
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Общество

Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Происшествия

В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф

Полицейские охраняют металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 06:20
Общество

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Происшествия

В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем

ТАСС вчера в 09:09
Политика

Песков заявил об отсутствии запрета на Telegram в РФ

На сессии международного форума «Открытые инновации» в «Сколково» пресс-секретарь главы РФ заявил, что мессенджер Telegram задействован в управлении сетевым проектом на базе российских университетов.
Общественная служба новостей вчера в 12:45
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Кино

В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

Piter.tv вчера в 14:05
Происшествия

Двое полицейских погибли в ДТП с трамваем в Волгограде

Двое сотрудников ППС, старший сержант и стажер роты №7 в составе полка ППСП УМВД России по Волгограду, после смены возвращались домой на "двенадцатой".
КП - Волгоград 05:40
Наука

Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»

Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Naked Science 19 октября в 10:15
Космос

В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Общество

«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Здоровье

Депутат областной думы возглавил горбольницу № 1 Саратова

Напомним, Евгений Ковалев является депутатом областной думы от «Единой России», он возглавляет комитет по социальной политике.
Версия-Саратов 06:43
Происшествия

В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ

RT на русском вчера в 17:34
Армия и оружие

Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления.
REGNUM 06:45
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

C 1 октября 2019 «АвтоВАЗ» прекратил производство модификаций Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG.
Тарантас Ньюс вчера в 10:09
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Футбол

Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

Советский спорт вчера в 11:46
Происшествия

Пассажиры сняли огромные очереди на входе во Внуково

Большие очереди образовалась перед рамками металлоискателей на входе в аэропорт Внуково.
Известия 06:40
Теннис

Роджер Федерер выиграл 1500-й матч в карьере

Третья ракетка мира Роджер Федерер одержал победу в 1500-м матче в своей профессиональной карьере.
Вести.Ru вчера в 19:46
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