Экономика
РБКПоставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов в беседе с «Ведомостями» оценил повышение стоимости поставщиками в 25–50%, до 59 руб. за 1 кг. По его словам, это связано с ростом оптовой цены, по которой покупают гречку производители фасованной продукции.
Читать в источнике
Оценить321
с чего всё началось
Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили «Ведомостям» сотрудники пяти крупных розничных сетей.Ведомости21 октября в 18:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Подорожание гречки назвали предвестником кризиса: когда ждать очередного катаклизма
Московский Комсомолецвчера в 10:11
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 07:49, Ашберн
Происшествия
Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП
Российская газета 06:46
Армия и оружие
В США заявили об очередном унижении из-за России
Журналисты телеканала считают, что сделка добавила унижения Вашингтону: министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров лидеров двух стран «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию».
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие
Турция приостановила военную операцию в Сирии
Общественная служба новостей 06:15
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Армия и оружие
Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц
Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Общество
Испытательные заезды грузовых поездов прошли на Крымском мосту
Приемочные испытания моста пройдут в конце года и будут предварять запуск движения поездов, пишет RT.
Известия 06:41
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве может стать экс-футболист
Бывший игрок в американский в футбол, ныне боец смешанных единоборств (ММА) американец Грег Харди хочет провести бой с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве 9 ноября, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 18:50
Общество
В Совете Федерации объявили эвакуацию
В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.
Lenta.ru 06:27
Кино
Фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп» впервые выйдет в российский прокат 13 февраля 2020-го года
Фильм Роберта Земекиса "Форрест Гамп" впервые выйдет в российский прокат 13 февраля 2020-го года, - сообщает издание "Медуза" со ссылкой на компании-прокатчика "Иноекино".
Эхо Москвы 07:32
Здоровье
Невролог: Ежедневно в БСМП поступают 15 человек с инсультом
Ежедневно в неврологическое отделение БСМП Калининграда доставляют до 15 человек с инсультом, из них десять направляют на стационарное лечение.
Клопс 06:50
Наука
Исследование: крабы могут запомнить свой путь по лабиринту
Для работы был создан специально разработанный лабиринт, который помог оценить умение крабов ориентироваться в пространстве.
ГЛАС.RU 03:38
Происшествия
В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов
Два легковых автомобиля - Volkswagen Polo и Renault - столкнулись на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, после чего врезались в толпу пешеходов.
ТАСС 06:26
Общество
Православный телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Принадлежащий Московской патриархии телеканал «Спас» объявил о запуске «первого реалити-шоу со смыслом» под названием «Остров».
Коммерсантъ вчера в 15:51
Происшествия
Мосгорсуд оставил под домашним арестом волонтера штаба Соболь
Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста активиста Сергея Фомина (волонтера штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь) по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
РАПСИ 06:08
Происшествия
Названа возможная причина гибели рабочих на руднике в Норильске
Три работника рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, по предварительным данным, погибли от недостатка кислорода, заявил операционный директор компании Сергей Дяченко.
Москва 24 05:58
Происшествия
Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте ЧП под Красноярском
RT на русском 05:13
Политика
Украинскому депутату предложили нарядиться матрешкой
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко объяснил причину своего участия в программе российского телевидения.
Lenta.ru вчера в 20:35
Общество
Зампред мурманской ОП извинилась за шутку с банками икры
РИА Новости 21 октября в 14:18
Хоккей
Ярославский «Локомотив» выставил Тая Рэтти на драфт отказов
Если в течение 48 часов ни один клуб КХЛ не заберет форварда с драфта отказов, то ярославский клуб может урезать Рэтти зарплату.
ЯрNews 06:53
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха
В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru вчера в 10:31
Политика
Против депутатов партии Зеленского возбудили дело о взяточничестве
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Lenta.ru 04:58
Армия и оружие
На Украине показали новую снайперскую винтовку собственной разработки UAR-10
На Украине презентовали новую снайперскую винтовку UAR-10, принятую на вооружение украинской армии в конце 2017 года.
Военное обозрение 06:17