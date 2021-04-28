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Поставщики сообщили ритейлу о повышении закупочных цен на гречку

Министерство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов. О росте закупочных цен газете сообщили сети «Верный», «Красный Яр» и «Командор». По их информации, поставщики предлагают гречку с ростом стоимости на 7,5–15%, а пшено и овсяные хлопья -- с ростом на 3–5%.В источнике
Профиль
Ведомости
News.ru

С чего всё началось

Экспорт разогнал цены на гречку

Представитель сети магазинов «Верный» в разговоре с «Ведомостями» подтвердил: еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля. Он уверяет, что пока «Верный» не принял ни одного из предложений о повышении стоимости.
Ведомостивчера в 16:52

Подробнее о событии

СМИ: в России может вырасти цена на гречку

Профиль20:37

Цены на гречку могут подскочить на 15%

News.ru20:24

Поставщики сообщили ритейлу о повышении закупочных цен на гречку

Коммерсантъ20:25

СМИ: Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Российская газета20:30

«Ведомости»: в России может вырасти цена на гречку

ТАСС19:39

Экспорт разогнал цены на гречку

Ведомостивчера в 16:52
Интересное

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SM Newsвчера в 08:20

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