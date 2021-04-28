Поставщики сообщили ритейлу о повышении закупочных цен на гречку
Министерство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов. О росте закупочных цен газете сообщили сети «Верный», «Красный Яр» и «Командор». По их информации, поставщики предлагают гречку с ростом стоимости на 7,5–15%, а пшено и овсяные хлопья -- с ростом на 3–5%.В источнике
С чего всё началось
Экспорт разогнал цены на гречку
Представитель сети магазинов «Верный» в разговоре с «Ведомостями» подтвердил: еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля. Он уверяет, что пока «Верный» не принял ни одного из предложений о повышении стоимости.
Ведомостивчера в 16:52