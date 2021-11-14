Будьте в Плюсе

В предновогодье производители и импортеры пива и вина столкнулись с проблемами ЕГАИС

Некоторые производители и импортеры алкоголя столкнулись со сложностями при выводе на рынок части продукции из-за новых правил Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).
Forbes
В AB InBev Efes изданию сообщили, что работавший ранее сервис подачи уведомлений уже отключен, но ни у одного из предложенных вариантов стабильная работа пока не обеспечена.
ФАН
Новая система «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС была введена с ограниченным функционалом, указывает директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьев.
РБК
Представитель Росалкогольрегулирования сообщил, что система ЕГАИС работает в штатном режиме: «Мы отмечаем рост ошибок в подготовке уведомлений о начале оборота продукции в учетных программах на стороне участников рынка».
РБК

Подробнее о событии

РБК: новый формат представления уведомлений о начале оборота алкоголя спровоцировал проблемы у производителей
Телеканал 360°21:20
Поставщики заявили о проблеме с вводом новых сортов пива и вина в России
РБК16:01
Самое цитируемое
Россияне могут остаться к праздникам без винных и пенных новинок из-за проблем поставщиков
Neva.Today17:00
Новые правила ЕГАИС помешали ввести новые сорта пива и вина в России
Народные новости18:04
В предновогодье производители и импортеры пива и вина столкнулись с проблемами ЕГАИС
Forbes17:10
Поставщики жалуются на проблемы с регистрацией в России новых сортов пива и вина
Эхо Москвы21:05
Поставщики столкнулись с проблемами при выводе на рынок нового вина и пива в России
ФАН16:45

Интересное

Госсекретарь США Блинкен: Лукашенко отвлек внимание от действий РФ на границе Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", сообщил в воскресенье госдепартамент.
РИА Новостивчера в 14:26

Льюиса Хэмилтона оштрафовали на 5000 евро

Стюарды Гран При Сан-Паулу оштрафовали Льюиса Хэмилтона на 5000 евро (плюс отложенный штраф на 20 000 евро до конца 2022 года) за то, что после финиша гонки на круге возвращения он расстегнул ремни безопасности.
F1news.ruвчера в 15:41