Представитель Росалкогольрегулирования сообщил, что система ЕГАИС работает в штатном режиме: «Мы отмечаем рост ошибок в подготовке уведомлений о начале оборота продукции в учетных программах на стороне участников рынка».
Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", сообщил в воскресенье госдепартамент.
Стюарды Гран При Сан-Паулу оштрафовали Льюиса Хэмилтона на 5000 евро (плюс отложенный штраф на 20 000 евро до конца 2022 года) за то, что после финиша гонки на круге возвращения он расстегнул ремни безопасности.