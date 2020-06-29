Общество
Интересная РоссияПостепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020
Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии. В дистанционном режиме они ежемесячно будут передавать показания электросетевым и сбытовым компаниям для формирования платежек за потребленную электроэнергию.
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За все электросчетчики за исключением многоквартирных домов будут отвечать «Россети Урал»
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 10:16
Освобождение от поверки электросчетчиков и защита брендов: какие законы вступят в силу в июле
Уральский рабочий28 июня в 10:20
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SpaceX выведет на орбиту третий спутник GPS для ВВС США
Газета.Ru вчера в 17:17
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В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 298
В Северной Македонии за сутки скончалось максимальное число больных COVID-19 с начала пандемии - 12 человек, общее число умерших стало самым большим в регионе Западных Балкан по данным министерства здравоохранения страны.
РИА Новости вчера в 11:18
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Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
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Газета Оренбуржье вчера в 10:39
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Gazeta.SPb 28 июня в 03:14
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Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
Эксперты включили в список модели, у которых на незначительных пробегах отмечается прогорание прокладок ГБЦ.
Evo-rus.com 01:34
Гаджеты
Новые iPhone могут поступить в продажу без наушников и зарядки
Компания Apple планирует продавать новые iPhone без зарядного устройства и проводных наушников в комплекте.
Телеканал 360° вчера в 22:02
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Наука
В Финляндии разработали высокотехнологичный метод диагностики COVID-19
По словам Пекка Риссанена, генерального директора компании Deep Sensing Algorithms, одного из разработчиков технологии, метод может применяться и для диагностики ряда других заболеваний.
РБК Санкт-Петербург 03:05
Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Политика
МИД РФ назвал деструктивной позицию США в отношении ядерных испытаний
Москва призывает государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сделать это.
Российская газета 03:07
Экономика
Мишустин сообщил о расширении льготной ипотеки для россиян
Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.
Известия вчера в 05:30
Технологии
Популярные сайты уличили в невозможности удалить аккаунт
Компания Digital Security проанализировала функцию удаления аккаунта на 54 наиболее популярных российских сайтах.
Телеканал 360° 02:19
Общество
Правительство РФ: безработица в РФ за три месяца выросла в 3,5 раза
В 3,5 раза выросло число зарегистрированных безработных с 1 апреля 2020 года, заявил 29 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании правительства.
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Министр заявила, что мечтает о том, чтобы омичи перестали заражаться.
Город55.ру 02:24
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
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Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
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Газета.Ru вчера в 09:40
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news вчера в 06:20
Космос
Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет
Вечерняя Москва 01:19
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
По состоянию на 10:05 мск, курс доллара находился на отметке 70,29 руб. (+0,4%), а курс евро - на 78,76 руб. (+0,1%).
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