Общество

Интересная РоссияИнтересная РоссияПостепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020

Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии. В дистанционном режиме они ежемесячно будут передавать показания электросетевым и сбытовым компаниям для формирования платежек за потребленную электроэнергию.
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Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
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Футбол

«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составом

Московское "Динамо" получило разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи", сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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С 2014 года на Украине дезертировали почти 7 тысяч военнослужащих

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Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
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В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
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Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitch был заблокирован. Об этом стриминговый сервис объявил в понедельник.
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Общество

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Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

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