Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии. В дистанционном режиме они ежемесячно будут передавать показания электросетевым и сбытовым компаниям для формирования платежек за потребленную электроэнергию.

Постепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020

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