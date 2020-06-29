Общество

Интересная РоссияИнтересная РоссияПостепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020

Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии. В дистанционном режиме они ежемесячно будут передавать показания электросетевым и сбытовым компаниям для формирования платежек за потребленную электроэнергию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В домах жителей Самарской области бесплатно поменяют электросчетчики

СитиТрафиквчера в 02:03

Электросчетчики покупать не придется: вступили в силу новые правила

Domostroyrf.ruвчера в 09:40

Жителям Самарской области бесплатно заменят электросчетчики

ГТРК Самаравчера в 07:03

Самарцам будут бесплатно менять счетчики электроэнергии

63.ruвчера в 05:07

С граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков

Российская газетавчера в 11:53

Освобождение от поверки электросчетчиков и защита брендов: какие законы вступят в силу в июле

Уральский рабочий28 июня в 10:20

Жителям Ростова-на-Дону поменяют электросчетчики бесплатно

ИА Красная Весна26 июня в 20:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Газета.Ru 06:01
443
Политика

Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов

Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, сообщает во вторник, 30 июня, польский телеканал Polsatnews со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии.
Известия 04:06
202
Политика

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию, отметив важность голоса каждого.
ТАСС 06:35
146
Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
313
Общество

Король Бельгии извинился перед президентом Конго за своих предков

Бельгийский король Филипп, поздравляя президента Конго Феликса Тшисекеди с 60-летием обретения независимости от своей страны, написал такие слова:”Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу тех ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация в наших обществах никуда не делась”.
Э Вести 05:55
1
Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
675
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
540
Здоровье

На Украине число госпитализаций из-за коронавируса выросло в два раза

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за месяц выросло почти в два раза — с 749 случаев в неделю до 1,4 тысячи случаев.
Lenta.ru 03:27
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
58
Происшествия

Умер актер и хореограф Максим Парфенов

ТВ Центр 05:59
12
Авто

Автосалон «ИнтерАвто» предлагает рязанцам новый Volkswagen Polo

Автосалон «ИнтерАвто» предлагает потенциальным покупателям обновленную модель немецкого производства Volkswagen Polo.
Car.ru 02:53
Наука

В США открыта новая форма деменции

Специалисты пришли к выводу, что примерно у 20% человек, страдавших болезнью Альцгеймера, отмечалось накопление амилоида TDP-43.
Evo-rus.com 05:26
3
Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс 06:10
64
Политика

Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.
РИА Новости 06:34
Политика

Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Коммерсантъ 04:04
1
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
114
Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
6
Общество

За сутки в Саратовской области выявлено 110 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Саратовской области зафиксировано 110 случаев коронавируса.
Cаратовзем.рф 03:58
1,2K
Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru вчера в 14:18
7
Общество

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
419
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
851
Общество

Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября

В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
Первый Тульский 02:31
1
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
374
Общество

Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции

Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
516
Финансы

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале дня

Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:15
195
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
238
Общество

В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион

Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области из-за коронавируса, отменена, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 06:01
6
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
258
Игры

Ремастер Crysis получит геймплейный трейлер в начале июля

News.ru 01:59
7
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное