Общество
Интересная РоссияПостепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020
Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии. В дистанционном режиме они ежемесячно будут передавать показания электросетевым и сбытовым компаниям для формирования платежек за потребленную электроэнергию.
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Освобождение от поверки электросчетчиков и защита брендов: какие законы вступят в силу в июле
Уральский рабочий28 июня в 10:20
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Политика
Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов
Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, сообщает во вторник, 30 июня, польский телеканал Polsatnews со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии.
Известия 04:06
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию, отметив важность голоса каждого.
ТАСС 06:35
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Общество
Король Бельгии извинился перед президентом Конго за своих предков
Бельгийский король Филипп, поздравляя президента Конго Феликса Тшисекеди с 60-летием обретения независимости от своей страны, написал такие слова:”Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу тех ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация в наших обществах никуда не делась”.
Э Вести 05:55
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Здоровье
На Украине число госпитализаций из-за коронавируса выросло в два раза
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за месяц выросло почти в два раза — с 749 случаев в неделю до 1,4 тысячи случаев.
Lenta.ru 03:27
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Происшествия
Умер актер и хореограф Максим Парфенов
ТВ Центр 05:59
Авто
Автосалон «ИнтерАвто» предлагает рязанцам новый Volkswagen Polo
Автосалон «ИнтерАвто» предлагает потенциальным покупателям обновленную модель немецкого производства Volkswagen Polo.
Car.ru 02:53
Наука
В США открыта новая форма деменции
Специалисты пришли к выводу, что примерно у 20% человек, страдавших болезнью Альцгеймера, отмечалось накопление амилоида TDP-43.
Evo-rus.com 05:26
Политика
Путин: когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне основного дня голосования по конституции заявил, что гражданам РФ по плечу даже самые критически сложные задачи, когда они вместе.
РИА Новости 06:34
Политика
Суд отложил рассмотрение иска умершего экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд России отложил на 9 июля заседание по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Коммерсантъ 04:04
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 110 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Саратовской области зафиксировано 110 случаев коронавируса.
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Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru вчера в 14:18
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Общество
Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября
В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
Первый Тульский 02:31
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Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции
Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
Финансы
Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале дня
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:15
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Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Общество
В Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжающих в регион
Обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России, введенная ранее в Ростовской области из-за коронавируса, отменена, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 06:01
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23