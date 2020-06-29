Общество
Интересная РоссияПостепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020
Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии. В дистанционном режиме они ежемесячно будут передавать показания электросетевым и сбытовым компаниям для формирования платежек за потребленную электроэнергию.
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Освобождение от поверки электросчетчиков и защита брендов: какие законы вступят в силу в июле
Уральский рабочий28 июня в 10:20
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Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
REGNUM вчера в 09:02
Наука
Обнаружена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
ToDay News Ufa 03:57
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Происшествия
Выпивший мужчина сжег шатер для голосования в Подольске
В Подольске задержан подозреваемый в поджоге шатра для голосования по поправкам в Конституцию РФ и порче памятника сражавшимся в Великой Отечественной войне.
Вести.Ru 03:58
Общество
В России выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6693 больных COVID-19, более девяти тысяч выздоровели.
РИА Новости 03:31
Политика
Минтранс оценил предложение Турции о возобновлении полётов с 15 июля
Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля.
RT на русском 04:10
Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Политика
NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных
Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
Шоу-бизнес
Худрук МХАТ имени Горького возложил часть вины Ефремова на общество
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков возложил на общество часть ответственности за ДТП с летальным исходом, устроенное актером Михаилом Ефремовым.
Профиль вчера в 20:33
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
В Прикамье подтверждено 56 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 июня, выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 04:08
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
Здоровье
Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких
Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
Екатеринбург в интернете вчера в 09:27
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Объяснение Соколова было столь эмоциональным, что судья даже сделала историку замечание. В итоге заседание было отложено на неделю.
Российская газета вчера в 13:44
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com вчера в 09:27
Экономика
ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
В 2013 г. компания получила от госкорпорации 100 млн руб. под 9% годовых. В 2016 г. кредитную линию увеличили до 550 млн руб.
Ведомости вчера в 12:08
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 28 июня в 22:13
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Здоровье
Названо число предотвращенных смертей от коронавируса в России
Специалисты учитывали число смертей от COVID-19, а также сведения о кончине россиян, для которых коронавирус зафиксирован как сопутствующая причина смерти.
Live24 вчера в 07:42
Общество
Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября
В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
Первый Тульский 02:31
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК вчера в 09:17
Политика
Дуда набрал 43,5% в первом туре выборов президента Польши
Коммерсантъ 01:25
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54