Общество

Интересная РоссияИнтересная РоссияПостепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020

Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии. В дистанционном режиме они ежемесячно будут передавать показания электросетевым и сбытовым компаниям для формирования платежек за потребленную электроэнергию.
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

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Общество

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Политика

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RT на русском 04:10
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Транспорт

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NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных

Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
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Худрук МХАТ имени Горького возложил часть вины Ефремова на общество

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков возложил на общество часть ответственности за ДТП с летальным исходом, устроенное актером Михаилом Ефремовым.
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В Прикамье подтверждено 56 новых случаев заражения SARS-CoV-2

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В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Объяснение Соколова было столь эмоциональным, что судья даже сделала историку замечание. В итоге заседание было отложено на неделю.
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Авто

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Экономика

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Коммерсантъ 28 июня в 22:13
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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РБК вчера в 23:00
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Политика

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Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
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Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
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Специалисты учитывали число смертей от COVID-19, а также сведения о кончине россиян, для которых коронавирус зафиксирован как сопутствующая причина смерти.
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Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября

В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
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«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК вчера в 09:17
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Дуда набрал 43,5% в первом туре выборов президента Польши

Коммерсантъ 01:25
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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