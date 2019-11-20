Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым.

с чего всё началось

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.

Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

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