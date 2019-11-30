Происшествия

РБКРБКПостоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, постояльцы поссорились и один выстрелил другому в лицо, после чего скрылся на автомобиле.
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Стрельбу открыли в столичной гостинице

РИАМО05:27

Стрельба произошла в гостинице в СВАО

Москва 2404:40

Мужчина ранил оппонента из травматического оружия в ходе конфликта в гостинице на северо-востоке Москвы

Агентство Москва05:13

В гостинице на северо-востоке Москвы произошла перестрелка

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Мужчине выстрелили в лицо на Ботанической улице

Вечерняя Москва05:17

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

ТАСС04:38
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Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
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В России появился новый вирус, с помощью которого хакеры могут автоматически и без дополнительных уведомлений переводить средства через мобильные приложения с операционной системой Android.
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В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
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Париж оскорбился после слов Эрдогана о мозге Макрона

Послу Турции в Париже придется объяснить слова президента Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона.
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Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

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Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
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Константин Зырянов — о победе над «Спартаком»: «Игроки вытерпели, это неоценимый опыт»

Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов после победы над «Спартаком» (2:0) в 18-м туре молодежного первенства рассказал, насколько тяжелой получилась встреча.
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«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»

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В субботу состоится жеребьевка Евро-2020

В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
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Петербургский праздник "Алые паруса" выиграл гран-при конкурса Best Event Awards World.
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80 лет назад началась советско-финская война

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