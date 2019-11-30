Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу

На северо-востоке Москвы постоялец одной из гостиниц устроил стрельбу, в результате один человек получил ранения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Как отмечается, инцидент произошел на Ботанической улице.
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В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек

РИА Новости04:46

Мужчине выстрелили в лицо на Ботанической улице

Вечерняя Москва05:17

Мужчина ранил оппонента из травматического оружия в ходе конфликта в гостинице на северо-востоке Москвы

Агентство Москва05:13

В гостинице на северо-востоке Москвы произошла перестрелка

Интерфакс05:05

Стрельбу открыли в столичной гостинице

РИАМО05:27

Стрельба произошла в гостинице в СВАО

Москва 2404:40

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

ТАСС04:38
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Футбол

Евсеев заставил сдать нормативы пресс-атташе «Уфы»

Чемпионат 09:44
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Политика

80 лет назад началась советско-финская война

Газета.Ru 08:11
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Здоровье

Скворцова назвала эталонной российскую модель здравоохранения

Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
БИЗНЕС Online 28 ноября в 07:20
Транспорт

Муляжи дорожных камер в Москве заменят на настоящие

Газета.Ru 09:54
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Политика

«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии.
РБК 11:48
Культура

Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»

Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Происшествия

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
Здоровье

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Интерфакс 10:40
Футбол

Челси — Вест Хэм 0:1

Матч, проходивший на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершился победой «Вест Хэма» со счётом 1:0.
RT на русском 11:54
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы

Известия 09:41
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Авто

Lada Vesta с «автоматом» вышла на рынок

Наконец, появилась в продаже и LADA Vesta с вариатором и новым 1,6-литровым двигателем от Renault-Nissan.
Letnews.ru 12:13
Политика

Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»

Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
РИА Новости 07:52
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал ногу своей новой пассии

Как Анастасия Волочкова, на своей странице в Instagram рэпер выложил фото новой пассии не целиком, а отдельный фрагмент ее тела.
Городовой вчера в 09:10
Политика

Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Аргументы и Факты 09:25
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Происшествия

В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России

Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Эхо Москвы 12:30
Общество

В Сербии рекордно быстро построили участок «Турецкого потока»

Диаметр трубопровода на участке составляет 1,2 м Трубопровод соединит ветку протяженностью 402 км от границы с Болгарией до Венгрии.
Деловое.ТВ вчера в 09:08
Общество

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Экспресс газета 04:00
Происшествия

В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
ТАСС 12:14
Футбол

В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020

В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Нева Спорт 12:00
Политика

Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице

Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
РИА Новости вчера в 11:16
Хоккей

Орлов и Овечкин стали первой и третьей звездами матча с «Тампой»

Чемпионат вчера в 20:45
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».
News.ru 28 ноября в 14:44
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Автоспорт

Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 05:52
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