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REGNUM
REGNUM

Постпред Белоруссии при ООН: Минск сам решит противоречия в стране

Постпред назвал обстановку в стране находящейся под полным контролем официальных властей. У Минска есть всё, что нужно для самостоятельного и мирного разрешения текущих политических противоречий в обществе, подчеркнул он.В источнике
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РБК

Спор Тихановской и постпреда Белоруссии в ООН. Видео

РБК10:27
Lenta.ru

Постпред Белоруссии в ООН заявил об отсутствии в стране политзаключенных

Lenta.ru07:04
ТАСС

Постпред Белоруссии в Женеве заявил, что в стране нет политических заключенных

ТАСС05:18
RT на русском

Постпред Белоруссии в Женеве рассказал о протестах в республике

RT на русском05:39
Znak.com

Тихановская выступает в Совете ООН. Россия и Белоруссия требуют прервать трансляцию

Znak.com05:14
Говорит Москва

Белорусский постпред заявил в ООН об отсутствии политзаключённых в стране

Говорит Москва05:19
РИА Новости

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике

РИА Новости05:58
КП - Беларусь

В ООН состоялись экстренные дебаты по ситуации в Беларуси. По видеосвязи участие в них приняла Светлана Тихановская

КП - Беларусь09:45

Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ru12:50

СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок".
РИА Новости08:50
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Матч ярославского «Локомотива» с минским «Динамо» перенесли

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Динамо» (Минск) и «Локомотив» (Ярославль), который по расписанию должен был пройти 19 сентября в Минске, перенесен на другое время, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Коммерсантъ Ярославль11:41

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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