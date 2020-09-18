Постпред Белоруссии при ООН: Минск сам решит противоречия в стране
Смотрите также
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Определен главный способ распространения коронавируса
Минобрнауки изменило правила приема абитуриентов в вузы
СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова
Макей назвал ответные шаги Белоруссии на возможные санкции Запада
Россия прекратит вывозные рейсы из-за рубежа
Басков и Киркоров поддержали Белоруссию песней с фразой Лукашенко
Якутский фильм получил главный приз «Кинотавра»
В Петербурге в бассейне парами хлора отравились восемь детей
Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной
Протаранивший ворота резиденции посла США в Москве арестован
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Парк «Тучков буян» в Петербурге появится к 2024 году
В Новомосковске на химическом предприятии произошла утечка водорода
Спецдокладчик СПЧ ООН заявила о подтасовках на выборах в Белоруссии
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Макей назвал ответные шаги Белоруссии на возможные санкции Запада
Якутский фильм получил главный приз «Кинотавра»
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
Постпред назвал обстановку в стране находящейся под полным контролем официальных властей. У Минска есть всё, что нужно для самостоятельного и мирного разрешения текущих политических противоречий в обществе, подчеркнул он.В источнике
Подробнее о событии