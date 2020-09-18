Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

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