Политика
РИА НовостиПостпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
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Политика
Путин поручил обеспечить приоритет отечественным предприятиям в ОПК
Конкуренция в сфере оборонно-промышленного комплекса должна соблюдаться, но должен быть обеспечен приоритет отечественных предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:54
Культура
Автор романа «Форрест Гамп» скончался в США
Писатель Уинстон Грум, являющийся автором романа «Форрест Гамп», скончался в США на 78-м году жизни.
ФАН 07:22
Происшествия
В Петербурге два человека пропали в заваленной мусором квартире
В Петербурге в квартире на улице Пражской пропали два человека.
Российская газета 05:57
Происшествия
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Газета.Ru 06:23
Армия и оружие
Два вертолета ВС США следили за российскими военными в Сирии
Командование США не согласовало действия с военными из РФ в Эль-Хасеке. Два вертолета ВС США следили за российскими военными в Сирии.
Piter.tv вчера в 02:05
Общество
Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса
Израиль впервые в мире ввел повторный общенациональный карантин из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
Загрузивший фото Гитлера в «Бессмертный полк» оштрафован на 120 тысяч
Ульяновский областной суд приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей местного жителя, который выложил фотографию главы нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайт акции "Бессмертный полк", посвященной памяти героев Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 06:57
Происшествия
Мужчина совершил акт самосожжения перед зданием милиции в Белоруссии
В городе Смолевичи неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег у крыльца здания РОВД. На данный момент он госпитализирован.
VSE42.RU 07:57
Происшествия
Два автобуса с российскими туристами попали в аварию в Турции
Авария с двумя автобусами произошла в Турции около города Аланья.
ТАСС 08:14
Финансы
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
На предыдущем заседании, состоявшемся 24 июля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых, что является очередным историческим минимумом.
Интерфакс 06:40
Происшествия
Пираты угрожают убить захваченных российских моряков
Компания-судовладелец ведет переговоры о выкупе с пиратами, захватившими российских моряков у берегов Экваториальной Гвинеи.
Вести.Ru 07:56
Происшествия
СУ СКР: сотрудник саратовской дирекции транспорта 9 лет брал взятки
По факту взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере).
СаратовБизнесКонсалтинг 03:58
Авто
Hyundai представила кроссовер Tucson нового поколения
Накануне состоялась презентация кроссовера Hyundai Tucson нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:11
Политика
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил досрочно уйти в отставку, сообщила его пресс-служба.
Интерфакс вчера в 11:46
Происшествия
Суд в Белоруссии продлил арест члену оппозиции Колесниковой
Минск, 18 сентября 2020, 14:31 — REGNUM До 8 ноября продлен арест члену президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой в связи с предъявлением ей обвинения.
REGNUM 07:31
Музыка
Автор песни в поддержку Лукашенко объяснил участие Киркорова и Баскова
Российские артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Диана Гурцкая, Анита Цой и другие записали песню в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ru 07:00
Шоу-бизнес
Композитор Челобанов вспомнил про первый секс с Пугачевой
Российский композитор Сергей Челобанов в эфире программы «Судьба человека» вспомнил про первый секс с певицей Аллой Пугачевой.
Lenta.ru 07:30
Происшествия
Задержана экс-зампредседателя правительства Алтайского края Долгова
В Алтайском крае задержана бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова, ее подозревают в превышении должностных полномочий.
Известия 01:16
Армия и оружие
Американские ЗРК Patriot поступили на вооружение румынской армии
Первые американские зенитно-ракетные комплексы ЗРК Patriot поступили на вооружение румынской армии.
iReactor 06:20
Шоу-бизнес
Двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой празднуют семилетие
Сегодня, 18 сентября, одни из самых известных двойняшек в России отмечают день рождения.
Летидор 03:06
Происшествия
Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных
Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей.
РБК 06:48
Общество
Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального
Ведущий Первого канала Артем Шейнин извинился за видео про Алексея Навального в эфире передачи «Время покажет».
Lenta.ru 07:13
Авто
Volkswagen Group одобрил продажу бренда Bugatti
Picsnews.net вчера в 13:55
Общество
Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице
Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service вчера в 04:48
Общество
Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров арестован на 10 суток
Мещанский суд Москвы назначил административный арест сроком на 10 суток исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову за организацию не согласованной властями акции протеста.
Интерфакс 07:37