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РИА Новости
РИА Новости 

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Представитель Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН

Постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич на дискуссии о ситуации в республике в Совете по правам человека ООН в пятницу заявил о необходимости прервать трансляцию выступления экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, поскольку оно не предусмотрено процедурой мероприятия.
ТАСС05:45
Подробнее о событии
РИА Новости

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

РИА Новости05:58
RT на русском

Постпред Белоруссии в Женеве рассказал о протестах в республике

RT на русском05:39
ТАСС

Постпред Белоруссии в Женеве заявил, что в стране нет политических заключенных

ТАСС05:18
Lenta.ru

Постпред Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в ООН

Lenta.ru05:12
РБК

Постпред в ООН поспорил с Тихановской о ситуации в Белоруссии

РБК05:01
Говорит Москва

Белорусский постпред заявил в ООН об отсутствии политзаключённых в стране

Говорит Москва05:19
Znak.com

Тихановская выступает в Совете ООН. Россия и Белоруссия требуют прервать трансляцию

Znak.com05:14

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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Суд в Польше получил ходатайство об аресте российских авиадиспетчеров

Районный суд в районе Мокотув в Варшаве получил от Генпрокуратуры республики ходатайства о назначении временного ареста для трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.
RT на русском06:38
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Парк «Тучков буян» в Петербурге создадут по проекту бюро «Студия 44»

Победителем открытого международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга стало российское бюро "Студия 44", работавшее в консорциуме с бюро из Нидерландов West 8.
РИА Новости05:59
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Человек ЦИКу робот. Эксперты потребовали от Памфиловой вывести капчу

Электоральные эксперты и политологи написали открытое письмо к главе ЦИК Элле Памфиловой с требованием отказаться от использования капчи (необходимость ввести число с картинки) при каждом переходе на сайте, аккумулирующем итоги голосования из системы ГАС «Выборы».
Собеседник16 сентября в 03:48
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