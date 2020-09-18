Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
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Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.В источнике
С чего всё началось
Представитель Белоруссии потребовал прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН
Постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич на дискуссии о ситуации в республике в Совете по правам человека ООН в пятницу заявил о необходимости прервать трансляцию выступления экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, поскольку оно не предусмотрено процедурой мероприятия.
ТАСС05:45
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