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РБК
РБК

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.В источнике
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РБК

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

РБК08:30
Lenta.ru

Постпред Белоруссии в ООН заявил об отсутствии в стране политзаключенных

Lenta.ru07:04
РИА Новости

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике

РИА Новости05:58
Газета.Ru

Постпред Белоруссии в ООН опроверг заявления о пропавших без вести на протестах

Газета.Ru05:31
Znak.com

Тихановская выступает в Совете ООН. Россия и Белоруссия требуют прервать трансляцию

Znak.com05:14
RT на русском

Постпред Белоруссии в Женеве рассказал о протестах в республике

RT на русском05:39
ТАСС

Постпред Белоруссии в Женеве заявил, что в стране нет политических заключенных

ТАСС05:18

Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19

Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, президент Австрии Александер Ван дер Беллен уверен, что блокировка строительства газопровода "Северный поток-2" не связана с Навальным.
Уфимские Заметки15 сентября в 15:19
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Киев согласился включить в закон о Донбассе «формулу Штайнмайера»

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа», член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин заявил, что «формула Штайнмайера» будет включена в закон об особом статусе Донбасса.
Страна Советов on-line06:47
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Дальний Восток ждёт разрешения на льготную ипотеку на «вторичке»

Предполагается, что возможность брать по льготной ипотеке квартиры на вторичном рынке получат жители посёлков Дальнего Востока, кроме Колымы и Чукотки — здесь можно будет покупать жильё и в городах, и в сёлах.
REGNUM04:11
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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