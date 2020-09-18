Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране
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Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.В источнике
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