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РБК
РБК

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Спор Тихановской и постпреда Белоруссии в ООН. Видео

РБК10:27
Lenta.ru

Постпред Белоруссии в ООН заявил об отсутствии в стране политзаключенных

Lenta.ru07:04
ТАСС

Постпред Белоруссии в Женеве заявил, что в стране нет политических заключенных

ТАСС05:18
RT на русском

Постпред Белоруссии в Женеве рассказал о протестах в республике

RT на русском05:39
Znak.com

Тихановская выступает в Совете ООН. Россия и Белоруссия требуют прервать трансляцию

Znak.com05:14
Говорит Москва

Белорусский постпред заявил в ООН об отсутствии политзаключённых в стране

Говорит Москва05:19
РИА Новости

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике

РИА Новости05:58
КП - Беларусь

В ООН состоялись экстренные дебаты по ситуации в Беларуси. По видеосвязи участие в них приняла Светлана Тихановская

КП - Беларусь09:45

КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.
RT на русском09:46
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Джонсон допустил введение повторного карантина в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что в стране начинается вторая волна заражения коронавирусом, и не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового национального локдауна.
РИА Новости13:53

По примеру Сердюкова: как амазонки Шойгу богатеют за счет Минобороны

Действующий глава Минобороны Сергей Шойгу следует по стопам Сердюкова — при нем ведомство также сотрясают коррупционные скандалы, и у него также появляются свои «амазонки» с большими звездами на погонах.
Первое антикоррупционное СМИ11:24

Глава ЦБ: брошки выбираю в соответствии с ситуацией

"Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением", — заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка появилась с брошкой со знаком "пауза".
Pravda.Ru09:16
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Милонов раскритиковал идею выплачивать студенческий капитал в России

Напомним, парламентарий предложил выплачивать студенческий капитал выпускникам вузов и заведений для получения среднего профессионального образования в объеме 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно.
ФАН13:43
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
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