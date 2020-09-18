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РБК
РБК

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Спор Тихановской и постпреда Белоруссии в ООН. Видео

РБК10:27
ТАСС

Постпред Белоруссии в Женеве заявил, что в стране нет политических заключенных

ТАСС05:18
РИА Новости

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в республике

РИА Новости05:58
RT на русском

Постпред Белоруссии в Женеве рассказал о протестах в республике

RT на русском05:39
Znak.com

Тихановская выступает в Совете ООН. Россия и Белоруссия требуют прервать трансляцию

Znak.com05:14
Говорит Москва

Белорусский постпред заявил в ООН об отсутствии политзаключённых в стране

Говорит Москва05:19
Lenta.ru

Постпред Белоруссии в ООН заявил об отсутствии в стране политзаключенных

Lenta.ru07:04
КП - Беларусь

В ООН состоялись экстренные дебаты по ситуации в Беларуси. По видеосвязи участие в них приняла Светлана Тихановская

КП - Беларусь09:45

Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко

Филипп Киркоров, Николай Басков, Диана Гурцкая, Александр Буйнов, Анита Цой, Денис Майданов вместе с белорусскими артистами записали песню "Любимую не отдают", название которой цитирует фразу из обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту.
Киркоров и Басков записали песню с цитатой Лукашенко
ТАСС04:43
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Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.
Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России
News.ruвчера в 10:58
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Экс-глава СБР Кравцов арестован по делу о растрате 14 млн рублей

"Может скрыться и угрожать свидетелям" 17 сентября в отечественном спорте громыхнула очередная неприятная новость: бывший глава Союза биатлонистов России, ныне директор Центра спортивной подготовки России (ФГБУ "ЦСП") Александр Кравцов задержан правоохранительными органами по обвинению в растрате средств в особо крупном размере и отправлен в изолятор временного содержания на Петровке.
Газета.Ru11:48
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевские премии

В 2020 г. премия в области медицинского образования присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана, говорится на сайте премии.
Ведомости01:58
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новости12:15

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
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