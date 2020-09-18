Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.