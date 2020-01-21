Политика

РИА НовостиРИА НовостиПостпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
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Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги принес «Ливерпулю» еще одну уверенную победу.
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В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

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"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
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Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

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Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати

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Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини

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Лэмпард подтвердил, что Мозес может уйти в аренду в другой клуб

С января 2019 года Мозес выступал в аренде в «Фенербахче». По информации Daily Mail, сейчас 29-летний нигериец близок к переходу в «Интер».
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