Политика
РИА НовостиПостпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
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Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Армия и оружие
В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США
«Зеленая зона» - особо охраняемый район Багдада – вновь подвергся ракетному обстрелу.
Происшествия
Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Экономика
Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»
Акционеры страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.
Шоу-бизнес
Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа
Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Украинский Boeing, который разбился 8 января в районе аэропорта Тегерана, был сбит сразу двумя ракетами.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги принес «Ливерпулю» еще одну уверенную победу.
Политика
Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Политика
Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой продемонстрировал торс в татуировках
Напомним, что ранее Денис Шальных решил свести все татуировки на лице. Он отметил, что это мешает ему полноценно жить.
Экономика
Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться
Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Армия и оружие
Сочинительство от Sohu: «Россия направила в Иран 80 спецназовцев»
Из публикации: Россия решительно направила 80 спецназовцев в основные иранские департаменты, их целью является предотвращение дальнейшего ухудшения американо-иранских отношений.
Экономика
«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей
По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей.
Армия и оружие
Для нападения на Россию США подготовят «смертника»
Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.
Общество
Размер пособия на детей от 3 до 7 лет подсчитали на Сахалине
Малоимущие родители, которые воспитывают дети от трех до семи лет на Сахалине, будут ежемесячно получать более восьми тыс. рублей.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
По данным издания, в колонии прошла прокурорская проверка, один из проверяющих застал Улюкаева сидящим на кровати — это запрещено делать в дневное время.
Здоровье
Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае
Кино
Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
Кино
Кадры короткометражной ленты по The Last of Us, которую отменила Sony
На сайте агентства Oddfellows опубликовали кадры отменённого 20-минутного анимационного фильма по мотивам The Last of Us.
Армия и оружие
Дневник (Болгария): Польша резко отреагировала на обвинения России в убийстве евреев и украинцев во время Второй мировой войны (Дневник)
По данным российского министерства обороны, советские войска «несмотря на свои ограниченные резервы, пытались оказать повстанцам возможную помощь», пока «солдаты армии Крайовой (верной польскому правительству в изгнании) уничтожали оставшихся в городе евреев и украинцев».
Общество
Лоукостер Wizz Air запускает из Пулково четыре новых рейса
Бюджетная европейская авиакомпания Wizz Air запускает новые рейсы из петербургского аэропорта Пулково.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Футбол
Лэмпард подтвердил, что Мозес может уйти в аренду в другой клуб
С января 2019 года Мозес выступал в аренде в «Фенербахче». По информации Daily Mail, сейчас 29-летний нигериец близок к переходу в «Интер».