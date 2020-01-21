Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.

Общество Пьяных нарушителей предложили направлять на принудительное лечение Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти "Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Общество Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Экономика Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК» Акционеры страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.

Шоу-бизнес Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.

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Политика Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.

Футбол «Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив» "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.

Армия и оружие Для нападения на Россию США подготовят «смертника» Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.