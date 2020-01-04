Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПостпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны

Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN. Он подчеркнул, что на произошедшее нельзя закрывать глаза, ведь Соединенные Штаты совершили акт терроризма против высокопоставленного генерала.
Читать в источнике
Комментировать157
с чего всё началось
Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил
 в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
РБКвчера в 21:03

Подробнее о событии

Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к объявлению войны

Газета.Ru02:31

Постпред Ирана при ООН: Тегеран сам определит время и место мести за убийство Сулеймани

ТАССвчера в 20:00

Постпред Ирана в ООН приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

РИА Новостивчера в 21:25

Иран приравнивает к началу войны операцию США по устранению генерала Касема Сулеймани

Эхо Москвывчера в 21:05

Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

РБКвчера в 21:03

Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

RT на русскомвчера в 20:54

Постпред Ирана при ООН считает убийство Сулеймани началом войны

Коммерсантъвчера в 21:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:53, Ашберн
Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
Здоровье

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК вчера в 06:19
Экономика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец вчера в 02:36
Кино

В прокат вышел российский фантастический блокбастер «Вторжение»

Картину снимали в Москве, Калининграде, на Камчатке и в Венгрии. 1 января фильм вышел на широкий экран.
ГТРК Волгоград-ТРВ 02 января в 12:00
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Интерфакс 01:59
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости вчера в 16:30
Футбол

Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды

ГЛАС.RU 02 января в 00:51
Политика

Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани.
Известия 01:15
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 02 января в 13:02
Общество

В Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Известия 02:14
Хоккей

Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
РИА Новости 02:05
Авто

Названы способы ускорить прогрев машины зимой

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона машины зимой.
Мойка78 02 января в 22:04
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

REGNUM 02:07
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику депутата «голубых огоньков»

Газета.Ru 01:21
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru вчера в 03:19
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Армия и оружие

В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
РИА Новости вчера в 19:41
Гаджеты

HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
3DNews 02 января в 16:30
Культура

Омский хор записал кавер-версию песни из «Ведьмака»

Русский народный хор из города Омска записал кавер-версию песни, которая используется в качестве темы в нашумевшем сериале «Ведьмак».
Дни24 вчера в 12:30
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Общество

Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса

Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.
Lenta.ru вчера в 13:52
Футбол

«Бордо» обыграл «Ле-Ман» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

«Бордо» вышел в следующий раунд Кубка Франции. Команда, ведомая Паулу Соузой принимала «Ле-Ман» и победила (2:0).
Sport24.ru вчера в 17:09
Общество

Сотни российских туристов застряли в очередях на границе с Белоруссией

В ведомстве отметили, что многие граждане России решили отправиться в европейские страны через Белоруссию, это и привело к образованию очередей на границе.
Говорит Москва вчера в 06:52
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 02 января в 05:12
Футбол

Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

Бомбардир.ру вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное