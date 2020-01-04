с чего всё началось

Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN. Он подчеркнул, что на произошедшее нельзя закрывать глаза, ведь Соединенные Штаты совершили акт терроризма против высокопоставленного генерала.

Экономика Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.

Политика Кадыров отреагировал на убийство генерала Сулеймани Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января прокомментировал в своем Telegram-канале ликвидацию силами США иранского генерала Касема Сулеймани.

Авто Названы способы ускорить прогрев машины зимой Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона машины зимой.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.

Энергетика Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

Армия и оружие В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.

Гаджеты HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.

Технологии В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7 Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.

Общество Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.