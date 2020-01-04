Армия и оружие
Газета.RuПостпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны
Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN. Он подчеркнул, что на произошедшее нельзя закрывать глаза, ведь Соединенные Штаты совершили акт терроризма против высокопоставленного генерала.
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с чего всё началось
Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.РБКвчера в 21:03
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Иран приравнивает к началу войны операцию США по устранению генерала Касема Сулеймани
Эхо Москвывчера в 21:05
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