Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПостпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны. «Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана», — приводит CNN его слова.
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с чего всё началось
Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил
 в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
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