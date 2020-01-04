с чего всё началось

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны. «Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана», — приводит CNN его слова.

Общество Правительство России представило план законопроектов на 2020 год «План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», — говорится в комментарии.

Общество Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.

Политика Рухани назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США Соединённые Штаты совершили тяжелейшее преступление, убив генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Политика Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Спорт WADA определило размер взноса для России на 2020 год Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.

Армия и оружие США отправят еще 3 тысячи военных на Ближний Восток Вашингтон отправит еще три тысячи военнослужащих на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности в отношениях с Тегераном, вызванной убийством американскими военными главы спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Шоу-бизнес Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.

Политика Путин в послании ФС затронет проблему снижения доходов населения Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.