Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

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