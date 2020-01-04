Армия и оружие

РБКРБКПостпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
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с чего всё началось
Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил
 в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
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Касем Сулеймани
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