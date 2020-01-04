Армия и оружие
РБКПостпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны
Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
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Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.РБКвчера в 21:03
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Иран приравнивает к началу войны операцию США по устранению генерала Касема Сулеймани
Эхо Москвывчера в 21:05
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