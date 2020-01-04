с чего всё началось

Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

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Происшествия Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.