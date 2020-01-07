Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием, заявил в эфире программы PBS NewsHour постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием

Политика Парламент Ирана признал всех военных США террористами Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Политика МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.

Происшествия В Петербурге пропала няня вместе с ребенком Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Политика Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.

Политика Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией Правящая в Эстонии коалиция не намерена продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году, заявил во вторник спикер парламента Хенн Пыллуаас.

Футбол В Чили изуродовали статую Алексиса Санчеса Статуя форварда сборной Чили и миланского «Интера» Алексиса Санчеса, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», пострадала из-за нападения вандалов.

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Политика Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг в конце января покинет свой пост, сообщила во вторник, 7 января, пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.

Гаджеты Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.

Политика Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Общество В Россию пришла аномально теплая погода Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.

Гаджеты Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.

Политика США начали готовить санкции против Ирака США начали разрабатывать санкции против Ирака. Ввести их ранее обещал президент США Дональд Трамп.