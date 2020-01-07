Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПостпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием

Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием, заявил в эфире программы PBS NewsHour постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
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Постпред Ирана: Тегеран не хочет обладать ядерным оружием

Московский Комсомолецвчера в 23:53

В Иране заявили о нежелании обладать ядерным оружием

Lenta.ru00:56

Постпред Ирана заявил об отсутствии у страны желания обладать ядерным оружием

Известия00:43

Постпред Ирана заявил, что страна не намерена обладать ядерным оружием

Газета.Ruвчера в 23:59

В Иране заявили об отсутствии планов по созданию ядерного оружия

RT на русском01:35

Постпред Ирана заявил о нежелании Тегерана обладать ядерным оружием

ФАНвчера в 23:44

Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием

РИА Новостивчера в 22:51
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Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
РБК 03:16
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Lenta.ru вчера в 23:39
Политика

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru 02:40
Общество

Роскомнадзор вмешается в скандал на новогоднем шоу в Челябинске

ИнфоСМИ 03:24
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета вчера в 08:46
Политика

Российский ракетный крейсер не вписался в пирс в Турции

В Стамбуле на кадры смартфонов туристов попали кадры того, как российский боевой корабль «Маршал Устинов» пытается подойти к пирсу, но все попытки оканчиваются неудачей.
ИнфоСМИ 03:42
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена продолжать ратификацию договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году, заявил во вторник спикер парламента Хенн Пыллуаас.
РИА Новости 02:44
Футбол

В Чили изуродовали статую Алексиса Санчеса

Статуя форварда сборной Чили и миланского «Интера» Алексиса Санчеса, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», пострадала из-за нападения вандалов.
Евро-футбол.ру 02:14
Политика

Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы

Вести.Ru 05 января в 13:59
Кино

Брэд Питт получил «Золотой глобус» за роль в фильме Тарантино

Ранее стало известно, что Тарантино получил «Золотой глобус» в категории «Лучший сценарий» за работу над своей последней культовой лентой.
ФАН вчера в 02:00
Экономика

Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»

Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
Взгляд.ру 03:20
Общество

Суд по делу Вайнштейна: обвиняемый пришел с ходунками

Вести.Ru вчера в 11:23
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
РЕН ТВ вчера в 14:22
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Политика

Помпео переговорил с главой МИД Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
RT на русском вчера в 20:56
Политика

Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку

Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг в конце января покинет свой пост, сообщила во вторник, 7 января, пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
Известия 00:12
Наука

В Канаде создали тепловой квантовый двигатель

ToDay News Ufa вчера в 15:11
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:53
Политика

Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани

Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
РБК вчера в 15:54
Общество

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
РИА Новости вчера в 20:05
Гаджеты

Samsung представила прототип виртуальной клавиатуры для смартфонов

Компания Samsung заявила о проекте приложения виртуальной клавиатуры для смартфонов и планшетов, которая будет проецироваться на твёрдые поверхности за счёт камеры гаджета.
News.ru вчера в 20:08
Здоровье

Роспотребнадзор назвал продукты, чаще всего вызывающие отравление

Невские Новости 05 января в 23:42
Политика

США начали готовить санкции против Ирака

США начали разрабатывать санкции против Ирака. Ввести их ранее обещал президент США Дональд Трамп.
Суть событий 02:55
Технологии

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
ПРАЙМ 03 января в 19:15
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК вчера в 07:10
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Как работают Яндекс.Новости?
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