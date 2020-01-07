Армия и оружие

ФАНФАНПостпред Ирана заявил о нежелании Тегерана обладать ядерным оружием

Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Тегеран не намерен обзаводиться ядерным оружием, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
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Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
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Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
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США отказали в визе главе МИД Ирана

США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН.
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Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
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На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
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Волочкова считает, что ее жизнь намного интересней, чем у остальных

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Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
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США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
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