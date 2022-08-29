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Постпред Крыма при президенте Мурадов сообщил о переносе Ялтинского форума на год

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который планировали провести осенью текущего года, переносится еще на год, сообщил ТАСС постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
РБК
ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле.
ТАСС
В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии.
ТАСС
В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости

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Постпред Крыма при президенте Мурадов сообщил о переносе Ялтинского форума на год
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