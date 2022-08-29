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Постпред Крыма при президенте Мурадов сообщил о переносе Ялтинского форума на год

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который планировали провести осенью текущего года, переносится еще на год, сообщил ТАСС постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
РБК
ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле.
ТАСС
В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей.
ТАСС
В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии.
ТАСС

Подробнее о событии

Постпред Крыма Мурадов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума
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