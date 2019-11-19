Политика
ИзвестияПостпред РФ оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США пока не предпринимали конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу.
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США пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.РИА Новостивчера в 18:39
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