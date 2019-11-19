Политика

ИзвестияИзвестияПостпред РФ оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США пока не предпринимали конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу.
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Постпред прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу

США пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новостивчера в 18:39

Подробнее о событии

Постпред прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу

РИА Новостивчера в 18:39

Постпред РФ в Вене: продление ДСНВ на пять лет или более короткий срок все еще возможно

ТАССвчера в 15:03

Постпред РФ: Франция и Британия не собираются заключать договор в сфере СНВ

Коммерсантъвчера в 23:22

Постпред РФ заявил об отказе Франции и Британии заключать договор по СНВ

Известиявчера в 21:25

В РФ заявили об отсутствии конкретных шагов США по выходу из ДОН

Газета.Ruвчера в 20:40

США не предпринимали шагов по выходу из Договора по открытому небу

Российская газетавчера в 19:30

Постпред России оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

РБКвчера в 22:23
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Армия и оружие

В Сирии попытались сжечь российский патруль

Свободная Пресса вчера в 13:11
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 16 ноября в 02:41
Армия и оружие

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Скандально известный украинский пропагандист Юрий Бутусов снова решил запугать обывателей и заявил, что позиции ВСУ подверглись атаке со стороны Вооружённых сил России.
Rusvesna.su вчера в 17:30
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Коммерсантъ вчера в 17:03
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Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

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RT на русском вчера в 16:32
Экономика

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Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
РИА Новости вчера в 19:53
Космос

Екатеринбуржцы заметили в небе природное явление, похожее на северное сияние

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснил Е1.RU, что северное сияние в наших краях увидеть можно, но в городе его обычно не видно.
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М. Ганапольский ― Ну и вызовет.
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«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
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Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
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Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
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Росбалт вчера в 23:35
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Goroday.ru вчера в 15:29
Происшествия

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Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
РИА Новости вчера в 01:17
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Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

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Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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На Украине объяснили, почему Зеленский хуже Порошенко

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne рассказала, в чем Владимир Зеленский хуже как президент своего предшественника Петра Порошенко.
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Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
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По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
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RT на русском вчера в 23:08
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Михаил Ульянов
Актёр
Советский и российский актёр, режиссёр театра и кино, педагог, общественный деятель, автор книг. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского и Премии Президента Российской Федерации. Лауреат премии «Ника». Один из наиболее ярких и самобытных артистов Советского Союза и постсоветской России.
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