США пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

с чего всё началось

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США пока не предпринимали конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу.

Постпред РФ оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

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