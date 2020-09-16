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Российская газета
Российская газета

Постпред РФ при ЕС оценил риски для «Северного потока-2» из-за санкций

Реализация масштабного газового проекта "Северный поток-2" будет продолжена несмотря на угрозу введения новых санкций Европейского союза в отношении России. Однако какие-либо задержки по этой причине исключить нельзя. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.В источнике
Владимир Чижовроссийский дипломат
Думаю, что устоит, хотя я не исключаю определенных задержек.
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Российская газета

Постпред РФ при ЕС оценил риски для «Северного потока-2» из-за санкций

Российская газета17:49
Национальная служба новостей

Постпред РФ при ЕС не видит угроз для реализации «Северного потока - 2»

Национальная служба новостейвчера в 16:33
Известия

Постпред России при ЕС оценил риски для «Северного потока – 2» из-за санкций

Известиявчера в 15:05
ФАН

Чижов считает, что СП-2 устоит в условиях новых санкций

ФАНвчера в 15:24
ТАСС

Чижов: «Северный поток - 2» устоит в условиях угрозы санкций, но не исключены задержки

ТАССвчера в 15:14
РЕН ТВ

Постпред РФ при ЕС оценил влияние угроз санкциями на СП-2

РЕН ТВвчера в 15:08
Lenta.ru

«Северному потоку-2» предрекли устойчивость к угрозам санкций из-за Навального

Lenta.ruвчера в 16:05

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Известия17:34
1,7K

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
19

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
18

Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
381

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").
РБК00:30
2

Ушедшая с почестями в отставку алтайская чиновница попала под следствие

Следственный комитет РФ Sledcom.ru Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровых изменениях в правительстве Алтайского края стало известно 21 августа 2020 г.: тогда чиновники пояснили уход Ирины Долговой личными обстоятельствами.
REGNUM02:56