Русская Планета 5

Реализация масштабного газового проекта "Северный поток-2" будет продолжена несмотря на угрозу введения новых санкций Европейского союза в отношении России. Однако какие-либо задержки по этой причине исключить нельзя. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.