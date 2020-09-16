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Российская газета
Российская газета

Постпред РФ при ЕС оценил риски для «Северного потока-2» из-за санкций

Реализация масштабного газового проекта "Северный поток-2" будет продолжена несмотря на угрозу введения новых санкций Европейского союза в отношении России. Однако какие-либо задержки по этой причине исключить нельзя. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.В источнике
Владимир Чижовроссийский дипломат
Думаю, что устоит, хотя я не исключаю определенных задержек.
Подробнее о событии
Российская газета

Постпред РФ при ЕС оценил риски для «Северного потока-2» из-за санкций

Российская газета17:49
Национальная служба новостей

Постпред РФ при ЕС не видит угроз для реализации «Северного потока - 2»

Национальная служба новостейвчера в 16:33
ФАН

Чижов считает, что СП-2 устоит в условиях новых санкций

ФАНвчера в 15:24
Lenta.ru

«Северному потоку-2» предрекли устойчивость к угрозам санкций из-за Навального

Lenta.ruвчера в 16:05
ТАСС

Чижов: «Северный поток - 2» устоит в условиях угрозы санкций, но не исключены задержки

ТАССвчера в 15:14
РЕН ТВ

Постпред РФ при ЕС оценил влияние угроз санкциями на СП-2

РЕН ТВвчера в 15:08
Известия

Постпред России при ЕС оценил риски для «Северного потока – 2» из-за санкций

Известиявчера в 15:05

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
Sony назвала цены на новую PlayStation
РИА Новости17:43
69

Sony and Square Enix официально представили игру Final Fantasy XVI

Токио, 16 сентября 2020, 23:44 — REGNUM Компании Sony and Square Enix представили будущую игру Final Fantasy XVI и сообщили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Презентация была показана XVI сентября в рамках онлайн-трансляции Showcase.
REGNUMвчера в 16:44
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Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
1

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБКвчера в 16:59
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 07:24
29

Новый лайнер Sukhoi SuperJet New обойдется «Ростеху» в 120 млрд рублей

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) планируют к 2023 году разработать новый пассажирский лайнер Sukhoi SuperJet New, который станет импортозамещенной версией ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского самолета, созданного российским авиапромом.
Московский Комсомолец17:38

В Австралии состоится первая в мире трансплантация бионического глаза

Первая в мире трансплантация бионического глаза состоится в Австралии, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Прорывом в офтальмохирургии в мировом научном сообществе назвали трансплантацию бионического глаза, освоенную австралийскими специалистами.
Уфимские Заметкивчера в 15:22
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Мурашко опроверг сообщения об обязательной вакцинации против COVID-19

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что в медицинском сообществе якобы назревает скандал с угрозой массовых забастовок из-за того, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить врачей стимулирующих выплат за борьбу с инфекцией.
Известиявчера в 15:42
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Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова

88-летний советский и российский актёр театра и кино Алексей Баталов, скончавшийся в 2017 году, оставил в наследство своим близким $107 тысяч сбережений и четырёхкомнатную квартиру в Доме на набережной.
Pravda.Ru15 сентября в 11:35
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральныйвчера в 01:06
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