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Российская газета
Российская газета

Постпред РФ при ЕС оценил риски для «Северного потока-2» из-за санкций

Реализация масштабного газового проекта "Северный поток-2" будет продолжена несмотря на угрозу введения новых санкций Европейского союза в отношении России. Однако какие-либо задержки по этой причине исключить нельзя. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.В источнике
Владимир Чижовроссийский дипломат
Думаю, что устоит, хотя я не исключаю определенных задержек.
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Российская газета

Постпред РФ при ЕС оценил риски для «Северного потока-2» из-за санкций

Российская газета17:49
Национальная служба новостей

Постпред РФ при ЕС не видит угроз для реализации «Северного потока - 2»

Национальная служба новостейвчера в 16:33
Известия

Постпред России при ЕС оценил риски для «Северного потока – 2» из-за санкций

Известиявчера в 15:05
ФАН

Чижов считает, что СП-2 устоит в условиях новых санкций

ФАНвчера в 15:24
ТАСС

Чижов: «Северный поток - 2» устоит в условиях угрозы санкций, но не исключены задержки

ТАССвчера в 15:14
РЕН ТВ

Постпред РФ при ЕС оценил влияние угроз санкциями на СП-2

РЕН ТВвчера в 15:08
Lenta.ru

«Северному потоку-2» предрекли устойчивость к угрозам санкций из-за Навального

Lenta.ruвчера в 16:05

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомостивчера в 07:26
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 12:52
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Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Коммерсантъвчера в 15:20
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