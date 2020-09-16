Постпред РФ при ЕС оценил риски для «Северного потока-2» из-за санкций
Реализация масштабного газового проекта "Северный поток-2" будет продолжена несмотря на угрозу введения новых санкций Европейского союза в отношении России. Однако какие-либо задержки по этой причине исключить нельзя. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.В источнике
Думаю, что устоит, хотя я не исключаю определенных задержек.
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Постпред РФ при ЕС не видит угроз для реализации «Северного потока - 2»
Национальная служба новостейвчера в 16:33