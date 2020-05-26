Политика
РБКПостпред России напомнил об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в период холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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с чего всё началось
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в США почти помешались на российском "вмешательстве" в выборы, об этом он написал в "Твиттере".Life.ruвчера в 21:06
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Шоу-бизнес
Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной
Вечерняя Москва вчера в 05:49
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Политика
Китайские СМИ заявили, что пандемия мешает США вводить санкции
В редакционной статье отмечается, что в Белом доме утверждают о том, что могут ввести санкции в отношении Китая в связи ситуации с Гонконгом, но инструменты и ресурсы, которыми обладают Соединённые Штаты, оказались менее значительными, чем до пандемии.
Московский Комсомолец 00:38
Общество
Первые ЕГЭ в России пройдут без школьников
Ранее 25 мая министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, а основные экзамены начнутся 3 июля.
Lenta.ru вчера в 12:20
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Правительство России начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма с 1 июня.
RT на русском вчера в 10:11
Экономика
Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Армия и оружие
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
РИА Новости 01:21
Армия и оружие
В Крыму начнут строить универсальные десантные корабли
Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом "Залив" крупный контракт на постройку первых двух универсальных десантных кораблей-доков.
Российская газета 24 мая в 03:22
Общество
Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Metaratings вчера в 12:06
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Музыка
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
Клип на песню «Uno» российской группы Little Big стал новым рекордсменом Евровидения по скорости увеличения просмотров на YouTube, сообщается на сайте конкурса.
Sibnet Новости 24 мая в 23:41
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 72 новых случая коронавируса
В Челябинской области на утро 26 мая зафиксировано 2356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Южноуральская панорама 02:25
Армия и оружие
Российские мотострелки получат БМП-3 с боевым модулем «Эпоха»
Мотострелковые подразделения России получат новейшие версии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха".
Тульская служба новостей вчера в 10:30
Наука
Учeных шoкирoвали раccказы людeй, переживших клиничeскую смeрть
Рассказы людей о видениях, происходящих в момент клинической смерти шокировали израильских учёных, сообщает информационно-новостное издание Ugpressa.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:08
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Общество
15 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает неустанно расти. За последние сутки число заболевших увеличилось на 15 человек.
Петрозаводск говорит вчера в 01:58
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
Армия и оружие
Обозреватель (Украина): грызли мерзлую воду, но «обломали» врага. Как «киборги» ДАП отчаянно воевали за Украину (Обозреватель)
Оборона ДАП длилась 242 дня — с мая 2014-го до 22 января 2015 года. Защищая донецкий аэропорт, погибли 100 украинских военных.
ИноСМИ 02:30