с чего всё началось

Соединенные Штаты в период холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред России напомнил об операциях США по смене неугодных режимов

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