Политика
ИзвестияПостпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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с чего всё началось
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в США почти помешались на российском "вмешательстве" в выборы, об этом он написал в "Твиттере".Life.ruвчера в 21:06
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Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Путешествия
В Краснодарском крае с 1 июня заработает 21 санаторий
С 1 июня в Краснодарском крае заработает 21 санаторий.
Inc-news.ru 24 мая в 15:19
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
Общество
«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС
Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:44
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»
Известия вчера в 18:19
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех
В Екатеринбурге из-за сильного штормового ветра упал кран в переулке Низовом. Рабочий получил смертельные травмы.
Российская газета вчера в 12:34
Общество
Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина
Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Газета.Ru вчера в 14:51
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Экономика
Жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Экономика
РЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 24 мая в 07:01
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
Общество
Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
РИА Новости вчера в 23:25
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
РИА Новости 24 мая в 07:56
Общество
В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170
Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Недвижимость
Сельчанам в Бурятии предлагают ипотеку под 3% годовых
Селенгинский район, Бурятия, 26 мая 2020, 07:43 — REGNUM Жители Бурятии с 2020 года могут получить до 5 млн рублей на покупку или строительство жилья в сельской местности под 3% годовых.
REGNUM 00:43
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Воронежской области
В Воронежской области в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли, еще трое пострадали.
Известия вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
Политика
В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды
Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму.
URA.Ru вчера в 20:40
Общество
Медикам предложат льготные автокредиты
Медицинским работникам и семьям с одним ребенком станут доступны льготные автокредиты.
Вести.Ru 00:05
Гаджеты
Стали известны цены всех моделей iPhone 12
По предварительным данным, все модели iPhone 12 получат новую топовую платформу Apple A14, поддержку мобильных сетей пятого поколения, обновленные дисплеи с повышенной частотой обновления изображения, более продвинутые камеры и слегка измененный дизайн.
Megaobzor.com вчера в 05:57
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Армия и оружие
Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»
Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46