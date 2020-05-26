с чего всё началось

Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов

Финансы Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро. 25

Общество «Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК. 1

Происшествия Арестованных генералов МВД уволили со службы Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам. 119

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 520

Общество Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК. 128

Экономика РЖД снизили инвестпрограмму-2020 Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 22

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 69

Общество Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.

Общество В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170 Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.

Недвижимость Сельчанам в Бурятии предлагают ипотеку под 3% годовых Селенгинский район, Бурятия, 26 мая 2020, 07:43 — REGNUM Жители Бурятии с 2020 года могут получить до 5 млн рублей на покупку или строительство жилья в сельской местности под 3% годовых.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии. 17

Космос Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая. 1

Общество Медикам предложат льготные автокредиты Медицинским работникам и семьям с одним ребенком станут доступны льготные автокредиты.

Гаджеты Стали известны цены всех моделей iPhone 12 По предварительным данным, все модели iPhone 12 получат новую топовую платформу Apple A14, поддержку мобильных сетей пятого поколения, обновленные дисплеи с повышенной частотой обновления изображения, более продвинутые камеры и слегка измененный дизайн. 74

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 683