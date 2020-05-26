Политика

ИзвестияИзвестияПостпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов

Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в США почти помешались на российском "вмешательстве" в выборы, об этом он написал в "Твиттере
".
Life.ruвчера в 21:06

Подробнее о событии

Постпред России напомнил об операциях США по смене неугодных режимов

РБКвчера в 22:27

Постпред России заявил, что США зациклены на «вмешательстве в выборы»

Газета.Ruвчера в 20:50

Постпред РФ: США в период холодной войны провели 70 операций по смене режимов

ТАССвчера в 19:40

Постпред России: в США почти помешались на «вмешательстве в выборы»

РИА Новостивчера в 19:49

Дипломат напомнил о десятках тайных операций США по свержению режима

РЕН ТВвчера в 19:45

Америке припомнили 70 операций по смене неугодных режимов

Lenta.ruвчера в 20:13

Постпред РФ: Вашингтон провел 70 операций по смене режимов

Московский Комсомолецвчера в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
162
Путешествия

В Краснодарском крае с 1 июня заработает 21 санаторий

С 1 июня в Краснодарском крае заработает 21 санаторий.
Inc-news.ru 24 мая в 15:19
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
25
Общество

«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС

Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:44
1
Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru вчера в 09:51
119
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
187
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости вчера в 11:50
520
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
602
Общество

Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

Известия вчера в 18:19
3
Происшествия

Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех

В Екатеринбурге из-за сильного штормового ветра упал кран в переулке Низовом. Рабочий получил смертельные травмы.
Российская газета вчера в 12:34
141
Общество

Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина

Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
128
Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
1,3K
Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Газета.Ru вчера в 14:51
1
Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
15
Экономика

Жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
125
Экономика

РЖД снизили инвестпрограмму-2020

Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 08:06
22
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 24 мая в 07:01
69
Кино

Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем

Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
224
Общество

Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
РИА Новости вчера в 23:25
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе

РИА Новости 24 мая в 07:56
282
Общество

В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170

Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
ВашГород.ру 00:50
Недвижимость

Сельчанам в Бурятии предлагают ипотеку под 3% годовых

Селенгинский район, Бурятия, 26 мая 2020, 07:43 — REGNUM Жители Бурятии с 2020 года могут получить до 5 млн рублей на покупку или строительство жилья в сельской местности под 3% годовых.
REGNUM 00:43
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Воронежской области

В Воронежской области в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли, еще трое пострадали.
Известия вчера в 18:30
2
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
17
Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
1
Политика

В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды

Потенциальной причиной для войны России и Украины может стать критическая нехватка воды в Крыму.
URA.Ru вчера в 20:40
12
Общество

Медикам предложат льготные автокредиты

Медицинским работникам и семьям с одним ребенком станут доступны льготные автокредиты.
Вести.Ru 00:05
Гаджеты

Стали известны цены всех моделей iPhone 12

По предварительным данным, все модели iPhone 12 получат новую топовую платформу Apple A14, поддержку мобильных сетей пятого поколения, обновленные дисплеи с повышенной частотой обновления изображения, более продвинутые камеры и слегка измененный дизайн.
Megaobzor.com вчера в 05:57
74
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
683
Армия и оружие

Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»

Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
41
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное