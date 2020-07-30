Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.

Постпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск

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