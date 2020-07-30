Политика
News.ruПостпред РФ в Вене назвал выгоду Берлина от вывода американских войск
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия может политически выиграть от решения Белого дома о выводе из этой страны части военного контингента.
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Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Авто
Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер
Немецкий автоконцерн в след за ведущими мировыми автопроизводителями собирается выпустить на рынок России свой бюджетный кроссовер.
Лезги газет вчера в 15:52
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Энергетика
В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru вчера в 12:20
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17
РИА Новости вчера в 22:26
Общество
Названы главные признаки натурального сыра
РЕН ТВ вчера в 22:28
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Известия вчера в 06:19
Наука
Биологи нашли новые намеки на природное происхождение коронавируса
Evo-rus.com вчера в 08:48
Технологии
Американские киберэксперты пожаловались на носящих маски граждан
Отмечено, что чем сильнее маска закрывает лицо, тем сложнее алгоритму распознать человека.
Машины и Механизмы 28 июля в 17:58
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
Политика
На пост губернатора Пермского края претендуют пять кандидатов
Завершился период подачи документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 10:26
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Культура
Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»
ToDay News Ufa вчера в 11:09
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 09:19
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Экономика
В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
Гаджеты
Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Штат Аризона (США) инициировал расследование против компании Apple. Причина – замедление старых смартфонов iPhone.
ToDay News Ufa 00:10
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Политика
В Италии режим ЧС из-за коронавируса продлили до 15 октября
Парламент Италии дал разрешение на продление режима ЧС в стране до 15 октября, введенное в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Плюс один +1 вчера в 11:07
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК вчера в 15:38
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Экономика
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Общество
Конгресс США обвинил Facebook и Google в злоупотреблении влиянием
Влияние американских корпораций Amazon, Facebook, Apple и Google еще более возросло на фоне пандемии коронавируса.
ТВ Центр вчера в 14:39
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Испанский футбольный клуб «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
Известия вчера в 17:54
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК 00:38
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Политика
ЦИК Белоруссии сегодня экстренно собирает кандидатов в президенты
ЦИК Белоруссии сегодня экстренно собирает кандидатов в президенты.
Эхо Москвы 00:31