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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), занимающаяся анализом инцидентов с применением химоружия в Сирии, получает информацию от неправительственной организации «Белые каски» на территории другого государства, заявил 20 января постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Постпред РФ заявил о сотрудничестве ОЗХО с «Белыми касками»

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