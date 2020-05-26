с чего всё началось

Соединенные Штаты в период холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред России напомнил об операциях США по смене неугодных режимов

Общество Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ. 550

Финансы Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. 611

Политика Офицеры расплачиваются за Сирию Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия». 53

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 1,3K

Здоровье ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса. 90

Общество В России выявлено 8915 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19. 135

Единоборства Задержан тренер ММА Владимир Осия Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Происшествия В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов. 21

Общество В России зафиксировали новый рекорд по смертям за сутки от COVID-19 За последние сутки в России зафиксировано 8915 случаев заболевания коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.

Общество В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 41

Общество Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.