Политика
РБКПостпред России напомнил об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в период холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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с чего всё началось
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в США почти помешались на российском "вмешательстве" в выборы, об этом он написал в "Твиттере".Life.ruвчера в 21:06
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Общество
Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников
Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.
ТАСС вчера в 12:11
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Общество
«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 20:04
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
Энергетика
Мировые цены на нефть показывают незначительный рост
Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM вчера в 04:07
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Экономика
Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис
В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Здоровье
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости вчера в 13:03
Общество
В России выявлено 8915 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:39
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
Происшествия
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:43
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Здоровье
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Общество
В России зафиксировали новый рекорд по смертям за сутки от COVID-19
За последние сутки в России зафиксировано 8915 случаев заболевания коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.
Forbes 03:38
Футбол
В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут
ГЛАС.RU 24 мая в 22:46
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Кино
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
iReactor вчера в 08:32
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 03:40
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Общество
Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска
Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.
РБК 04:02
Общество
«Был очень жестоким»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть именем ее отца премию
Дочь детского писателя Эдуарда Успенского обратилась с открытым письмом к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию.
Афиша Daily 02:29
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru 24 мая в 23:21