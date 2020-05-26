Политика

РБКРБКПостпред России напомнил об операциях США по смене неугодных режимов

Соединенные Штаты в период холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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с чего всё началось
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в США почти помешались на российском "вмешательстве" в выборы, об этом он написал в "Твиттере
".
Life.ruвчера в 21:06

Подробнее о событии

Постпред России: в США почти помешались на «вмешательстве в выборы»

РИА Новостивчера в 19:49

Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов

Известиявчера в 21:09

Америке припомнили 70 операций по смене неугодных режимов

Lenta.ruвчера в 20:13

Постпред России напомнил об операциях США по смене неугодных режимов

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Дипломат напомнил о десятках тайных операций США по свержению режима

РЕН ТВвчера в 19:45

Постпред РФ: США в период холодной войны провели 70 операций по смене режимов

ТАССвчера в 19:40

Постпред РФ: Вашингтон провел 70 операций по смене режимов

Московский Комсомолецвчера в 20:14
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Общество

Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников

Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.
ТАСС вчера в 12:11
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Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
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Общество

«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 20:04
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Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Энергетика

Мировые цены на нефть показывают незначительный рост

Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

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REGNUM вчера в 15:32
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Экономика

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
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Здоровье

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
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Общество

В России выявлено 8915 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:39
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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Происшествия

Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре

Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
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Происшествия

Крупный пожар в Самарской области частично локализован

Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:43
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Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Происшествия

В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне

Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
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Спорт

Уехавший в США экс-игрок сборной России рассказал о сумасшедших ценах

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Уровень сахара снижают некоторые травы

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«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
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В России зафиксировали новый рекорд по смертям за сутки от COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 8915 случаев заболевания коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.
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В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут

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Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

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Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

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REGNUM вчера в 03:40
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Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
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Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска

Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.
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Общество

«Был очень жестоким»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть именем ее отца премию

Дочь детского писателя Эдуарда Успенского обратилась с открытым письмом к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию.
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Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
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