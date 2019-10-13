Политика

РБКРБКПостпред России назвал способ для ЕС не стать «задним двором» политики

По словам дипломата, «объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока» является единственным способом избежать превращения Евросоюза в «захудалый задний двор» мировой экономики и политики.
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с чего всё началось

ЕС предложили рецепт, как не превратиться в «задний двор» мировой политики

Евросоюзу стоит подумать о сотрудничестве с ЕАЭС и над реализацией концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока, если он не хочет превратиться в "задний двор" мировой политики и экономики, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.
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